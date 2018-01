Kẻ nổ súng bắn 3 người tại quán karaoke bị bắt

Xông vào quán karaoke, kẻ mang 4 tiền án dùng súng quân dụng bắn liên tiếp khiến 3 người trúng đạn.

Ngày 12/10, Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng công an thành phố Vinh, cho biết vừa khởi tố bắt tạm giam Vũ Hoài My (33 tuổi, trú thành phố Vinh) tội giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng. Đồng phạm Lê Thanh Hải (34 tuổi, trú thành phố Vinh) bị khởi tố tội gây rối trật tự công cộng.

Vũ Hoài My. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an xác định, đêm 29/9 anh Đào Ngọc Tuấn (30 tuổi trú huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) cùng nhóm bạn hơn 10 người tới tầng hai quán karaoke 108, trên đường Phan Đình Phùng (TP Vinh) hát.

Gần 24h đêm, Vũ Hoài My cùng Lê Thanh Hải đẩy cửa phòng hát của nhóm anh Tuấn tìm một người có tên là Phong (trú Hà Tĩnh) để hỏi nợ liên quan tới chuyện làm ăn nhưng số người có mặt tại phòng lúc đó đều không phải người cần tìm. My được xác định đã nổi đóa cho rằng nhóm anh Tuấn có quen biết với người mình cần tìm nên rút súng quân dụng thủ sẵn bắn liên tiếp nhiều phát.

Hậu quả, anh Tuấn bị đạn găm vào chân, anh Nguyễn Xuân Thống bị đan trúng bụng; Trần Cao Nguyên (cùng nhóm bạn của anh Tuấn) trúng đạn ở tay. Thấy My nổ súng, Lê Thanh Hải cầm roi điện xông vào tấn công nhóm người đối phương.

Bị tấn công bất ngờ, nhóm bị hại chống trả khiến cả My và Hải bị thương. Công an thành phố Vinh ngay sau đó đã có mặt, bắt giữ Hải ngay tại chỗ, còn My bị thương nặng được chuyển tới bệnh viện cứu chữa. Công an thành phố Vinh tập trung nhiều mũi điều tra, củng cố hồ sơ khi bắt My.

Quán karaoke nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Phương Linh.

Cảnh sát cho hay, bị can My có bốn tiền án liên quan tới trộm cắp tài sản; cưỡng đoạt tài sản và ma túy.

Công an thành phố Vinh đang củng cố hồ sơ vụ án.

Phương Linh