Kê khai thuế hộ kinh doanh qua trợ lý ảo Chatbot AI

Các tính năng chính của trợ lý ảo Chaobot AI.

Nhiều tính năng vượt trội

Bắt nhịp định hướng đó, từ năm 2025, Cục Thuế đã đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác hỗ trợ người nộp thuế thông qua chuyên đề triển khai hệ thống Chatbot AI.

Không dừng lại ở những kết quả thử nghiệm ban đầu, hệ thống Chatbot AI (Hỗ trợ người nộp thuế) đã liên tục được cải tiến, bổ sung các tính năng nâng cao như hướng dẫn lập tờ khai thuế dành cho hộ kinh doanh, hoàn thiện hệ thống hỏi đáp chính sách chuyên sâu nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của người nộp thuế trên cả nước.

Theo Ban Chuyển đổi số (Cục Thuế), việc triển khai ứng dụng Chatbot AI tích hợp trên ứng dụng eTax Mobil và Cổng dịch vụ công ngành thuế đã giúp người nộp thuế có thể tra cứu nhanh dữ liệu của mình về nợ thuế, cưỡng chế, tạm hoãn xuất nhập cảnh, thông tin người phụ thuộc, quyết toán thuế…

Điểm nổi bật là trong đợt nâng cấp này chính là chức năng hỗ trợ kê khai thuế. Chatbot AI có thể hướng dẫn và dẫn dắt hộ kinh doanh lập tờ khai cá nhân kinh doanh hoàn toàn bằng ngôn ngữ tự nhiên theo nguyên tắc hỏi gì đáp nấy, làm đến đâu hướng dẫn đến đó. Vì vậy, những thao tác nghiệp vụ thuế phức tạp vốn là trở ngại đối với nhiều hộ kinh doanh nay trở nên đơn giản hơn, nhất là đối với hộ mới gia nhập thị trường, chưa biết phải thực hiện khai thuế theo mẫu nào; khai thuế theo kỳ tháng hay quý; thuộc nhóm ngành nghề kinh doanh nào…

Để thực hiện kê khai thuế qua trợ lý ảo Chatbot AI, doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã đăng ký tài khoản với cơ quan thuế đăng nhập eTax Mobil bằng mã số thuế của mình và truy cập Trợ lý ảo. Từ giao diện của Chatbot AI, doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bắt đầu thực hiện luồng kê khai bằng cách lựa chọn chức năng hỗ trợ khai thuế hộ kinh doanh hoặc trực tiếp đặt câu hỏi cho Chatbot AI. Câu trả lời sẽ được Chatbot AI trình bày thân thiện, dễ hiểu, có dẫn chiếu cụ thể đến điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật liên quan để người nộp thuế mở xem chi tiết nội dung.

Đáng lưu ý, việc hỗ trợ hỏi/đáp được thực hiện ngay lập tức bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo hình thức nhập bằng chữ hoặc giọng nói và được thực hiện trên một giao diện duy nhất, gợi ý trực quan, sinh động, dễ sử dụng.

Trên cơ sở tương tác với người nộp thuế, Chatbot AI sẽ đưa ra các câu hỏi cụ thể về kê khai mới hay bổ sung, mức doanh thu, ngành nghề kinh doanh…, tự động gợi ý nội dung tờ khai hoàn chỉnh và hiển thị số thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng tạm tính để người nộp thuế kiểm tra, điều chỉnh trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

Sau khi hoàn tất, toàn bộ thông tin sẽ được hệ thống tổng hợp để người nộp thuế kiểm tra, xem tờ khai dưới định dạng PDF và hoàn tất thực hiện nộp tờ khai thuế ngay trên môi trường điện tử. Với những tính năng vượt trội, Chatbot AI không chỉ trả lời những câu hỏi đơn thuần mà còn hướng dẫn và dẫn dắt người nộp thuế như một trợ lý thực thụ.

Tối ưu vận hành trên eTax Mobil 3.4.2

Bên cạnh những điểm nổi bật của trợ lý ảo Chatbot AI, tại bản nâng cấp eTax Mobil 3.4.2, người nộp thuế sẽ có trải nghiệm tốt hơn thông qua nhiều cải tiến mới về cả giao diện và tính năng vận hành được cập nhật của phiên bản này.

Ngay tại màn hình Trang chủ, khu vực Tổng quan được thiết kế theo hướng hiện đại, trực quan để ngay khi đăng nhập, người nộp thuế đã có thể theo dõi tập trung toàn bộ các thông tin thiết yếu của mình, không phải tìm kiếm qua nhiều bước như trước. Đáng lưu ý, nếu người nộp thuế thuộc diện cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh, thông tin sẽ hiển thị ngay trên màn hình Tổng quan kèm theo chức năng tải thông báo về máy.

Bên cạnh đó, Cục Thuế cũng bổ sung một số chức năng tương tác và tra cứu mới cho phép người nộp thuế nếu phát hiện sai sót có thể gửi phản hồi ngay tại màn hình “Thông tin nghĩa vụ thuế” để cơ quan thuế xử lý kịp thời.

Ngoài ra, ứng dụng cũng cho phép tra cứu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ngay trên màn hình Tổng quan. Mình tra cứu nghĩa vụ thuế cũng được điều chỉnh lại theo hướng chỉ hiển thị các khoản nộp đã được xác nhận, lược bỏ các khoản đang chờ xử lý để người nộp thuế không bị nhầm lẫn.

Trên eTax Mobile tại phiên bản nâng cấp trong tháng 9 đã thêm mới tính năng xác nhận thông báo lệ phí trước bạ phương tiện. Theo đó, ngay sau khi mua xe, hệ thống tự động tính lệ phí trước bạ và gửi thông báo đến người nộp thuế qua ứng dụng để tra cứu, xác nhận và nộp thuế ngay.

Công chức thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng eTax Mobil. (Nguồn ảnh: Cục Thuế)

Hồ sơ sau đó được chuyển tự động sang cơ quan Công an phục vụ cấp biển số, giúp rút ngắn thời gian xử lý và tạo thuận lợi tối đa trải nghiệm cho người nộp thuế. Luồng thông tin được xử lý sẽ hiển thị cho người nộp thuế biết mình cần qua các bước cụ thể nào trên tờ khai Lệ phí trước bạ.

Dựa trên thực tiễn triển khai và những phản hồi từ cộng đồng, đại diện Cục Thuế cho biết sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện luồng trải nghiệm người dùng trong thời gian tới. Cơ quan thuế sẽ tiếp tục cập nhật, điều chỉnh giao diện và hạ tầng công nghệ để eTax Mobile ngày càng hoàn thiện, quyết tâm xây dựng một nền tài chính số hiện đại, minh bạch và lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.