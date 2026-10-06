Kế hoạch xét tuyển sinh vào đại học theo chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2026

Theo kế hoạch, đối tượng cử tuyển là người dân tộc thiểu số rất ít người hoặc người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nơi chưa có hoặc có rất ít đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số.

Người đăng ký phải thường trú từ 5 năm liên tục trở lên tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; không quá 22 tuổi trong năm tuyển sinh; tốt nghiệp THPT; có kết quả rèn luyện các năm học THPT đạt loại tốt, học lực năm cuối cấp từ khá trở lên và đáp ứng các điều kiện khác theo quy định.

27 chỉ tiêu được phân bổ tại 7 xã. Trong đó, xã Tủa Sín Chải 9 chỉ tiêu với các ngành Y khoa, Sư phạm Tiểu học, Sư phạm Tiếng Anh, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Lâm sinh, Quản lý tài nguyên và môi trường; xã Pa Tần 6 chỉ tiêu ngành Sư phạm; xã Sìn Hồ 4 chỉ tiêu; Hồng Thu 3 chỉ tiêu; Lê Lợi 2 chỉ tiêu; Thu Lũm 2 chỉ tiêu và Sì Lở Lầu 1 chỉ tiêu.

Thí sinh được lựa chọn một trong hai phương thức xét tuyển: dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ) hoặc dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Việc xét tuyển thực hiện theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu của từng ngành; trường hợp bằng điểm sẽ áp dụng các tiêu chí ưu tiên theo quy định.

Người học đăng ký xét tuyển nộp 2 bộ hồ sơ tại Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc UBND xã. Hồ sơ sau khi được rà soát sẽ được tổng hợp, nộp về Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lai Châu (bộ phận tiếp nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo) hoặc thực hiện theo hình thức trực tuyến, qua đường bưu điện.

Thời hạn nhận hồ sơ là 30 ngày kể từ ngày Kế hoạch xét tuyển cử tuyển được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu và các địa chỉ theo quy định.

Chi tiết kế hoạch tại đây