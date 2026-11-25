Quy hoạch các vành đai của vùng Thủ đô, trong đó vành đai 5 ở ngoài cùng. Ảnh: VGP

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã ký Nghị quyết số 406/NQ-CP ngày 24/11 triển khai Nghị quyết số 38/2026/QH16 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 349 km, đi qua 7 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ, được thực hiện theo hình thức đầu tư công với tổng mức đầu tư khoảng 288.268 tỷ đồng.

Dự án nhằm hình thành tuyến đường bộ cao tốc kết nối Hà Nội với các địa phương trong vùng, đáp ứng nhu cầu vận tải, mở rộng không gian phát triển kinh tế, phân luồng giao thông từ xa, giảm ùn tắc, ô nhiễm môi trường và hoàn thiện hệ thống đường vành đai của Thủ đô.

Phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trước năm 2035

Theo nghị quyết, dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội được chuẩn bị đầu tư từ năm 2026, triển khai thực hiện từ năm 2027 và phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trước năm 2035.

Trong đó, các dự án thành phần đầu tư xây dựng khoảng 116 km cao tốc qua địa phận 4 tỉnh, thành phố gồm Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên sử dụng vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành năm 2030 và đưa vào khai thác năm 2031.

Cụ thể, công tác lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt các dự án thành phần sẽ hoàn thành trong quý II/2027, tiến tới khởi công công trình trong tháng 9/2027.

Để bảo đảm tiến độ, 4 địa phương trên phấn đấu bàn giao tối thiểu 70% diện tích mặt bằng trước tháng 9/2027 cho các gói thầu xây lắp khởi công trong năm 2027 và bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại trong quý II/2028.

Các địa phương đồng thời chủ động triển khai những dự án thành phần đường song hành bằng vốn ngân sách địa phương, bảo đảm giao thông dân sinh khi tuyến cao tốc được đưa vào khai thác.

Đối với các dự án thành phần còn lại, Chính phủ yêu cầu triển khai hoàn thiện, bảo đảm đồng bộ với toàn tuyến trước năm 2035.

Về nguồn vốn, Chính phủ quy định vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030 bố trí không vượt quá 61.394 tỷ đồng để đầu tư khoảng 116 km tuyến chính cao tốc qua Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên. Nguồn vốn này không được sử dụng cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đầu tư xây dựng đường song hành.

Bộ trưởng Xây dựng và Chủ tịch UBND 7 tỉnh, thành phố có dự án đi qua thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư, tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án thành phần được giao.

Trong quá trình thực hiện, các cơ quan chủ quản tiếp tục nghiên cứu, đánh giá khả năng đầu tư các dự án thành phần theo phương thức đối tác công tư (PPP) để lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp, huy động thêm nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước.

Bộ Xây dựng được giao làm đầu mối tổ chức thực hiện dự án, hỗ trợ kỹ thuật, phối hợp xử lý các vướng mắc chuyên ngành, xây dựng quy chế phối hợp và kế hoạch triển khai các dự án thành phần, bảo đảm tính đồng bộ trên toàn tuyến.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương đề xuất nguồn vốn, tiến độ bố trí vốn cho các dự án thành phần tuyến chính cao tốc, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời ưu tiên cân đối nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2031 - 2035 để tiếp tục đầu tư dự án.

Trường hợp cần điều chỉnh nguồn vốn ngân sách Trung ương giữa các dự án thành phần, Bộ Xây dựng tổng hợp, đề xuất phương án điều hòa vốn, gửi Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ, trên nguyên tắc không vượt sơ bộ tổng mức đầu tư đã được Quốc hội phê duyệt.

Bộ Tài chính có trách nhiệm tham mưu Chính phủ sử dụng các nguồn vốn hợp pháp để bố trí đủ vốn theo tiến độ thực hiện, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và kế hoạch vay, trả nợ công quốc gia, không để dự án phải dừng hoặc tạm dừng do thiếu vốn.

Khai thác quỹ đất dọc tuyến, bảo đảm nguồn lực triển khai dự án

Chính phủ giao UBND 7 tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm bố trí vốn ngân sách địa phương cho công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đầu tư xây dựng đường song hành.

Các địa phương được chủ động tạm ứng vốn ngân sách địa phương cho các nhiệm vụ chi của ngân sách Trung ương trong trường hợp nguồn vốn Trung ương đã được cân đối nhưng chưa kịp bố trí. Khoản tạm ứng sẽ được ngân sách Trung ương hoàn trả khi vốn được bố trí.

Số vốn ngân sách địa phương tạm ứng không vượt quá kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương đã giao cho dự án sau khi trừ đi dự toán hằng năm đã bố trí.

Các tỉnh, thành phố có trách nhiệm rà soát quy hoạch để xác định phạm vi, quy mô đường song hành; quản lý quỹ đất hai bên tuyến phục vụ phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ, bảo đảm phù hợp với quy hoạch được phê duyệt và đồng bộ với hệ thống hạ tầng của khu vực.

Cùng với đó, các địa phương phải rà soát quy hoạch khu vực phụ cận đường Vành đai 5 để quy hoạch, lập các dự án khu công nghiệp, khu đô thị, khu chức năng và khu vực phát triển đô thị nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất dọc tuyến.

Các địa phương nghiên cứu, đề xuất phương thức phát triển và phương thức thực hiện đối với nguồn thu từ những dự án này, báo cáo Bộ Xây dựng tổng hợp, gửi Bộ Tài chính.

Trên cơ sở đề xuất của các địa phương, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành quy định, hướng dẫn cụ thể tỷ lệ phân chia và phương thức thực hiện đối với nguồn thu từ việc phát triển các khu đô thị, khu chức năng xung quanh tuyến đường trong năm 2027.

Ảnh minh hoạ: VGP

Để bảo đảm kết nối hạ tầng, Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Ninh Bình và Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ các dự án liên quan, bảo đảm khớp nối, đồng bộ với đường Vành đai 5. UBND TP Hà Nội triển khai đầu tư các nút giao giữa đường Vành đai 5 với trục Hồ Tây - Ba Vì và cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình.

Về nguồn cung vật liệu xây dựng, Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng, ban hành cơ chế điều phối nguồn vật liệu liên vùng, liên tỉnh trước tháng 9/2027, ưu tiên cung cấp vật liệu phục vụ thi công các dự án thành phần.

Các địa phương có trách nhiệm rà soát, cập nhật quy hoạch, kế hoạch liên quan đến các mỏ vật liệu xây dựng thông thường phục vụ dự án; tạo điều kiện thực hiện các thủ tục khai thác, cung ứng vật liệu và xem xét điều chỉnh công suất khai thác đối với các mỏ đủ điều kiện.

Đồng thời, các địa phương phải kiểm soát chặt chẽ giá vật liệu xây dựng, thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường để kịp thời cập nhật, công bố giá theo quy định.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn, xử lý các vướng mắc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đánh giá tác động môi trường, chuyển mục đích sử dụng rừng, bãi đổ chất thải xây dựng và các công trình trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông, kênh mương thủy lợi.

Bộ Quốc phòng hỗ trợ các địa phương xử lý những vấn đề liên quan đến đất quốc phòng, rà phá bom mìn, vật nổ. Bộ Công an hỗ trợ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm an ninh, trật tự và thực hiện thẩm định thiết kế phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Các bộ, ngành có trách nhiệm di dời những công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư các tiểu dự án di dời công trình điện có điện áp từ 110 kV trở lên.

Chính phủ yêu cầu các cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ, tính đồng bộ và hiệu quả đầu tư của các dự án thành phần được giao.

Ngay từ giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, các chủ đầu tư và đơn vị tư vấn phải phối hợp thống nhất về quy mô, hướng tuyến, vị trí nút giao, trạm dừng nghỉ, tiến độ triển khai và phương án kết nối với hệ thống giao thông trong khu vực, bảo đảm công trình có thể đưa vào khai thác ngay sau khi hoàn thành.

Các cơ quan chủ quản cũng phải tổ chức khảo sát, đánh giá đầy đủ chất lượng, trữ lượng các mỏ vật liệu xây dựng, xác định các bãi đổ chất thải, không để tình trạng thiếu vật liệu hoặc bãi đổ thải ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Công tác giám sát, đánh giá đầu tư phải được thực hiện thường xuyên, cập nhật đầy đủ thông tin về tình hình triển khai các dự án thành phần, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc, nguy cơ chậm tiến độ hoặc tăng tổng mức đầu tư để xử lý theo thẩm quyền.

Trần Trọng