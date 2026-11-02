Kế hoạch triển khai thực hiện “Chiến dịch cao điểm 60 ngày cài đặt Ứng dụng số Thanh Hóa”

Giao diện Ứng dụng số Thanh Hóa.

Bổ sung 3 chỉ tiêu mới

Ngoài các chỉ tiêu theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 426/KH-UBND bổ sung thêm nhiều chỉ tiêu khác nhằm mục tiêu từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số, nâng cao kỹ năng số cho người dân; phát huy vai trò của Ứng dụng số Thanh Hóa trong cung cấp thông tin chính thống, hỗ trợ tiếp cận dịch vụ công và tương tác giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp.

Cụ thể, theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, có 5 chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành trong thời gian từ nay đến hết năm 2026 gồm:

100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (có điều kiện sử dụng) cài đặt, sử dụng ứng dụng, hoàn thành trước ngày 15/11/2026.

100% đảng viên (có điều kiện sử dụng) cài đặt, sử dụng ứng dụng; hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

100% giảng viên, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh (có điều kiện sử dụng) cài đặt ứng dụng; hoàn thành trước ngày 15/12/2026.

70% người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh (có điều kiện sử dụng) cài đặt ứng dụng; hoàn thành trước ngày 15/12/2026.

40% người dân trong độ tuổi trưởng thành trên địa bàn tỉnh cài đặt ứng dụng; hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Ngoài ra, Kế hoạch của UBND tỉnh bổ sung thêm 3 chỉ tiêu:

100% phản ánh, kiến nghị qua ứng dụng được xử lý, trả lời đúng hạn trong thời gian triển khai chiến dịch và thường xuyên sau khi kết thúc chiến dịch.

100% trụ sở cơ quan, Trung tâm Phục vụ hành chính công, trường học, cơ sở y tế, nhà văn hóa thôn niêm yết mã QR, đường dẫn cài đặt chính thức; hoàn thành trước ngày 5/11/2026.

100% xã, phường có điểm hỗ trợ cài đặt, sử dụng cố định, công khai lịch và đầu mối hỗ trợ; hoàn thành trước ngày 5/11/2026.

6 nội dung nhiệm vụ cụ thể

Trong thời gian 60 ngày, từ 2/11/2026 đến hết ngày 31/12/2026, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện 6 nội dung nhiệm vụ cụ thể, bao gồm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai; tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và chủ động tham gia của người dân, doanh nghiệp; tổ chức hỗ trợ các đối tượng cài đặt, nâng cao kỹ năng sử dụng; bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin, chuẩn hóa dữ liệu và an toàn thông tin; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện và duy trì triển khai ứng dụng sau chiến dịch.

Đáng chú ý, mã QR, đường dẫn cài đặt ứng dụng chính thức sẽ được công khai tại trụ sở cơ quan, Trung tâm Phục vụ hành chính công, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, khu dân cư và các địa điểm phù hợp để người dân tiếp cận.

Các xã, phường được giao rà soát nhu cầu, điều kiện tiếp cận và khả năng sử dụng của từng nhóm đối tượng để bố trí lực lượng, địa điểm, thời gian hỗ trợ phù hợp. Xây dựng phương án triển khai kết hợp hỗ trợ tại hộ gia đình, thôn, tổ dân phố, điểm phục vụ hành chính công với hướng dẫn tại trường học, nơi làm việc, khu nhà ở công nhân; ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn khó khăn.

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện; định kỳ tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng số Thanh Hóa