Kế hoạch triển khai thi hành luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 15/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Nội dung của Kế hoạch gồm: Tổ chức quán triệt, triển khai thi hành Luật; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong Luật; rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật để kịp thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành văn bản mới bảo đảm phù hợp với Luật; tổ chức truyền thông, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước.

Công bố, công khai thủ tục hành chính về bồi thường nhà nước theo quy định; tổ chức theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật; rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

Theo Kế hoạch, ở Trung ương, Bộ Tư pháp sẽ chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật đến Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, ngành có liên quan, UBND cấp tỉnh, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan. Theo hình thức trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến; thời gian hoàn thành là quý IV/2026.

Trên cơ sở kết quả triển khai thi hành Luật của Bộ Tư pháp, các bộ, ngành tổ chức quán triệt, triển khai thi hành Luật đến công chức làm công tác bồi thường nhà nước trong bộ, ngành mình bằng hình thức phù hợp, bảo đảm hiệu quả.

Ở địa phương, trong quý I/2027, UBND cấp tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị của UBND cấp tỉnh, cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức quán triệt, triển khai thi hành Luật đến công chức của các cơ quan, phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp xã theo hình thức trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến, hình thức khác.

Bộ Tư pháp xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước. Đồng thời, các bộ, ngành và địa phương sẽ mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 15/2026/QH16 (Luật) được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.