Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 22/2026/QH16 được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất ngày 24/8/2026, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2027.

Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 22/2026/QH16 ( sau đây gọi là Luật số 22/2026/QH16), bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm.

Đồng thời, bảo đảm các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật được ban hành đồng bộ, có hiệu lực cùng thời điểm với Luật số 22/2026/QH16, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, không để phát sinh khoảng trống pháp lý trong quản lý hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bên cạnh đó, xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương, đặc biệt trong việc tiếp nhận, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mới được Luật phân quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp xã.

Ngoài ra, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, người lao động và Nhân dân về nội dung của Luật số 22/2026/QH16; bảo đảm pháp luật được đi vào cuộc sống ngay từ thời điểm có hiệu lực thi hành.

7 nội dung triển khai

Kế hoạch đưa ra 7 nội dung triển khai để các bộ, ngành, địa phương thực hiện như sau:

1- Tổ chức quán triệt, tuyên truyên, phổ biến Luật số 22/2026/QH16 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

2- Xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật số 22/2026/QH16.

3- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Luật số 22/2026/QH16.

4- Kiện toàn tổ chức, bố trí nhân lực để tiếp nhận, thực hiện các nhiệm vụ được Luật phân quyền, phân cấp cho chính quyền địa phương; công bố, công khai thủ tục hành chính.

5- Xây dựng, nâng cấp, vận hành cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý, giám sát bằng dữ liệu.

6- Tổ chức tập huấn chuyên sâu nội dung của Luật số 22/2026/QH16 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

7- Tổ chức theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thi hành Luật số 22/2026/QH16 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Về tổ chức quán triệt, tuyên truyên, phổ biến Luật số 22/2026/QH16 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan biên soạn tài liệu giới thiệu, phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật số 22/2026/QH16.

Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Luật số 22/2026/QH16 đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương. Tuyên truyên trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số.

Phổ biến trực tiếp đến doanh nghiệp dịch vụ, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, người lao động và gia đình, chú trọng địa bàn có nhiều người lao động đi làm việc ở nước ngoài, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chú trọng tuyên truyền cho người lao động về nhận diện rủi ro, phòng ngừa lừa đảo, các khoản chi phí theo quy định và kênh phản ánh, kiến nghị.

Tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết đến cộng đồng người lao động Việt Nam ở nước ngoài thông qua cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2026 và các năm tiếp theo.

Đối với nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật số 22/2026/QH16, trước 31/12/2026, Bộ Nội vụ trình Chính phủ Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (thay thế Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 và Nghị định số 372/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ). Đồng thời, bảo đảm Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2027.

Ngoài ra, trước 31/12/2026, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (thay thế Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 và Thông tư số 02/2024/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), bảo đảm Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2027.

Bên cạnh đó, trong Quý I/2027, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (thay thế Thông tư số 20/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), bảo đảm Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2027.

Xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Về nhiệm vụ kiện toàn tổ chức, bố trí nhân lực để tiếp nhận, thực hiện các nhiệm vụ được Luật phân quyền, phân cấp cho chính quyền địa phương; công bố, công khai thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn về lao động rà soát, bố trí công chức, quy trình nghiệp vụ và điều kiện bảo đảm để tiếp nhận, giải quyết các nhiệm vụ mới được phân quyền; việc bố trí nhân lực thực hiện trong tổng biên chế được giao, không làm phát sinh tổ chức, đầu mối mới.

Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí đầu mối tiếp nhận, công khai thông báo chuẩn bị nguồn lao động của doanh nghiệp dịch vụ; theo dõi hoạt động chuẩn bị nguồn lao động trên địa bàn; đối chiếu với danh sách doanh nghiệp được cấp Giấy phép do Bộ Nội vụ công bố; xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm.

Bộ Nội vụ công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ; công khai, cập nhật thường xuyên danh sách doanh nghiệp được cấp Giấy phép, doanh nghiệp bị thu hồi Giấy phép trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố danh mục, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn; tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 01/3/2027. Việc công bố, công khai thủ tục hành chính thực hiện theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện nâng cấp cơ sở dữ liệu theo quy định của Luật số 22/2026/QH16, bảo đảm quản lý người lao động bằng mã số theo suốt quá trình từ chuẩn bị nguồn, tuyển chọn, xuất cảnh, làm việc ở nước ngoài đến khi về nước;

Đồng thời, nâng cấp chức năng tiếp nhận thông báo và thực hiện các thủ tục hành chính từ trung ương đến địa phương phù hợp với nhiệm vụ đã được phân quyền, phân cấp; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và tổ chức hậu kiểm trên nền tảng dữ liệu.

Việc hoàn thành, kiểm thử các chức năng thiết yếu phục vụ tiếp nhận thông báo, giải quyết thủ tục hành chính, cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu theo nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp trước ngày 01/3/2027 và tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện, mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu trong năm 2027 và các năm tiếp theo./.