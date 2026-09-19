Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị

Luật Phát triển đô thị đã được Quốc hội khóa XVI thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ Nhất và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-10-2026 (một số cơ chế, chính sách của luật có hiệu lực tại thời điểm khác). Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị. Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Phát triển đô thị, văn bản quy phạm pháp luật được ban hành để thực hiện thẩm quyền được giao trong Luật Phát triển đô thị (văn bản thi hành Luật Phát triển đô thị)...

Nội dung của Kế hoạch gồm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phát triển đô thị và các văn bản thi hành Luật Phát triển đô thị; tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về Luật Phát triển đô thị và các văn bản thi hành Luật Phát triển đô thị; rà soát, lập Danh mục văn bản thi hành Luật Phát triển đô thị; xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung được giao tại Luật Phát triển đô thị; tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Phát triển đô thị; chế độ báo cáo và kiểm tra việc tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị.