Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

Luật Hòa giải ở cơ sở được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24 tháng 8 năm 2026

Luật Hòa giải ở cơ sở số 16/2026/QH16 được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất ngày 24 tháng 8 năm 2026, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 (gọi tắt là Luật).

Để triển khai thi hành Luật kịp thời, toàn diện, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật (Kế hoạch) nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả, tính thực chất trong tổ chức thi hành Luật.

Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và toàn xã hội trong việc triển khai thi hành Luật, bảo đảm Luật được triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất, đầy đủ, hiệu quả trên phạm vi cả nước kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027.

Tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt nội dung và tập huấn triển khai thi hành Luật

Theo Kế hoạch, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc quán triệt nội dung của Luật và tập huấn triển khai thi hành Luật, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật cho các bộ, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành có liên quan. Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2026 - Quý I năm 2027.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn tổ chức quán triệt, triển khai thi hành Luật, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật cho Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Thời gian thực hiện: Quý I - II năm 2027.

Truyền thông, phổ biến nội dung của Luật và các văn bản quy định chi tiết

Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương xây dựng Kế hoạch truyền thông, phổ biến rộng rãi các quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2026 - Quý I năm 2027.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh biên soạn, phát hành tài liệu giới thiệu, phổ biến các quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2026 và năm 2027.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm; các chương trình, chuyên mục, tin bài được truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng internet. Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2026 và các năm tiếp theo.

Tháng 12/2026 trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật

Theo Kế hoạch, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật. Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2026.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Thông tư quy định các biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở. Thời gian hoàn thành: ban hành bảo đảm có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2027.