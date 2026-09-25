Kế hoạch triển khai hoạt động thi hành Luật Xuất bản sửa đổi

Ba văn bản liên quan tới Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản sẽ được ban hành vào tháng 12/2026. Ảnh: Trần Hiền.

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản (Luật số 17/2026/QH16) được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026, có hiệu lực từ 1/3/2027; riêng quy định về in xuất khẩu xuất bản phẩm tại khoản 21 Điều 1 có hiệu lực từ 1/1/2029. Luật sửa đổi cơ chế quản lý, phát triển xuất bản trên nền tảng số, mở rộng hoạt động liên kết và tăng trách nhiệm của các chủ thể trong toàn bộ quá trình xuất bản, in, phát hành.

Cục Xuất bản, In và Phát hành mới có văn bản giới thiệu Luật, kèm kế hoạch triển khai hoạt động thi hành Luật.

Theo đó, về kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; có 3 văn bản liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản.

Một là, Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Xuất bản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; thời hạn trình Chính phủ vào tháng 12/2026, có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của Luật.

Hai là, Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, thực hiện khoản 18 Điều 1 và nội dung được giao trong Nghị định; thời hạn ban hành tháng 12/2026, có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của Luật.

Ba là, Thông tư quy định chế độ thù lao đối với người đọc và kiểm tra, thẩm định nội dung xuất bản phẩm lưu chiểu do Bộ Tài chính chủ trì, ban hành vào tháng 12/2026, có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của Luật.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật, tập trung vào bốn nhiệm vụ.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết bằng hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tài liệu giới thiệu và các hình thức truyền thông phù hợp; đồng thời tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý nhà nước, nhà xuất bản, cơ sở in, cơ sở phát hành và các đối tượng liên quan. Hoạt động được triển khai từ năm 2026, tập trung vào cuối năm 2026 và trước thời điểm Luật có hiệu lực.

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về xuất bản, in và phát hành để xác định nội dung tiếp tục áp dụng, cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới. Trên cơ sở đó, xây dựng, trình ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật, Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản và các Thông tư cần thiết, bảo đảm các quy định được ban hành, có hiệu lực theo lộ trình đã xác định.

Xây dựng Đề án cơ sở dữ liệu chuyên ngành về hoạt động xuất bản giai đoạn 2027 - 2028; kế thừa, tích hợp dữ liệu, hệ thống hiện có, bảo đảm kết nối, chia sẻ, an toàn, an ninh dữ liệu. Đồng thời thực hiện pháp điển, cập nhật quy phạm pháp luật; rà soát, công bố, công khai thủ tục hành chính và hướng dẫn áp dụng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, xử lý kiến nghị theo đúng thẩm quyền.

Tổ chức theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết và báo cáo tình hình thi hành Luật; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý khó khăn, vướng mắc. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc; các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng hoặc lồng ghép kế hoạch thực hiện theo phạm vi quản lý.