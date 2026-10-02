Kinh tếLao động - Việc làm

Kế hoạch triển khai Đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 363/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026-2035, định hướng đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể như sau:

Báo Thanh Hóa
Gốc

Xem chi tiết Kế hoạch số 363/KH-UBND tại đây

VH

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/ke-hoach-trien-khai-de-an-dao-tao-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao-nguoi-dan-toc-thieu-so-tinh-thanh-hoa-303881.htm