Kế hoạch triển khai Đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa

Các Bộ trưởng thương mại Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã không đạt được đồng thuận về biện pháp ứng phó với tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy các biện pháp nhằm ngăn chặn việc hàng hóa được sản xuất vượt nhu cầu tràn vào thị trường với giá thấp, gây sức ép đối với các nhà sản xuất trong nước.