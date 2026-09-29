Kế hoạch triển khai các mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên địa bàn tỉnh

Từ chỗ người bệnh phải chờ 2,5-3 giờ để nhận kết quả xét nghiệm, thời gian này tại Bệnh viện Bạch Mai nay được rút xuống dưới 1 giờ; với bệnh nhân cấp cứu, chỉ khoảng 45 phút. Đằng sau con số này là quá trình chuyển đổi số, tự động hóa và xây dựng một hệ thống xét nghiệm thống nhất từ quản trị đến chuyên môn, chất lượng.