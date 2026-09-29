Kế hoạch triển khai các mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 429/KH-UBND về triển khai thử nghiệm các mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên địa bàn tỉnh, nhằm đánh giá khả năng ứng dụng AI trong hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, khai thác dữ liệu hình ảnh, xây dựng kho tri thức số và hỗ trợ công tác quản lý, điều hành.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/ke-hoach-trien-khai-cac-mo-hinh-ung-dung-tri-tue-nhan-tao-tren-dia-ban-tinh-post910631.html