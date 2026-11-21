Ngày 11/8/2026, Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định số 2559/QĐ-BYT ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch đặt các chỉ tiêu đo lường được đến năm 2030: Khoảng 90% người khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới nhiều hình thức khác nhau hằng năm; ít nhất 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và được can thiệp sớm các dạng khuyết tật; khoảng 70.000 trẻ em và người khuyết tật được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp; 100% các công trình xây dựng mới bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật; 300.000 người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề./.