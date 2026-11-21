Theo dõi, đánh giá và cảnh báo sớm đối với quy mô, cơ cấu và mức độ tập trung của xuất siêu, nhất là đối với các nhóm hàng, thị trường và doanh nghiệp có kim ngạch hoặc mức thặng dư lớn

Mục tiêu của Kế hoạch là tổ chức triển khai đồng bộ, nhất quán các nhiệm vụ, giải pháp nhằm quản trị xuất siêu trong quan hệ song phương theo hướng chủ động, bền vững, hài hòa giữa mở rộng xuất khẩu và tăng cường năng lực nhập khẩu phục vụ sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của hàng hóa xuất khẩu; đồng thời phòng tránh nguy cơ dư thừa công suất, ngăn chặn lẩn tránh và chuyển tải bất hợp pháp, gian lận xuất xứ, kiểm soát và thực hiện hiệu quả quy định về cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Quản trị xuất siêu gắn với đa dạng hóa thị trường và nguồn cung, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng trong nước, tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, bảo đảm thương mại công bằng, hạn chế các rủi ro phát sinh từ mất cân đối thương mại, tập trung xuất khẩu hoặc phụ thuộc quá mức vào một số thị trường, sản phẩm và nguồn cung đầu vào.

Theo dõi, đánh giá và cảnh báo sớm đối với quy mô, cơ cấu và mức độ tập trung của xuất siêu, nhất là đối với các nhóm hàng, thị trường và doanh nghiệp có kim ngạch hoặc mức thặng dư lớn; chủ động nhận diện các yếu tố có thể dẫn đến gia tăng rủi ro về rào cản thương mại, lẩn tránh và chuyển tải bất hợp pháp, dư thừa công suất, phụ thuộc đầu vào nhập khẩu hoặc sử dụng lao động cưỡng bức.

Xác định nhiệm vụ cụ thể, phân công trách nhiệm cho các bộ, cơ quan, địa phương và tổ chức liên quan làm căn cứ để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện; tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm; chủ động nhận diện, cảnh báo, ngăn chặn và xử lý các rủi ro phát sinh, góp phần bảo vệ uy tín, nâng cao tính minh bạch và khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tập trung thực hiện 7 nhóm giải pháp chủ đạo

Về định hướng giải pháp, để nâng cao hiệu quả quản trị xuất siêu, phòng ngừa lẩn tránh, chuyển tải bất hợp pháp, gian lận xuất xứ và nguy cơ dư thừa công suất, đồng thời kiểm soát hàng hóa sử dụng lao động cưỡng bức, Nghị quyết của Chính phủ yêu cầu tập trung thực hiện các nhóm giải pháp chủ đạo sau:

1- Hoàn thiện thể chế về quản trị xuất siêu, xuất xứ và phòng ngừa lẩn tránh thương mại: Hoàn thiện các quy định về xuất xứ hàng hóa, C/O, tự chứng nhận xuất xứ và hậu kiểm; tăng cường kiểm tra, xác minh đối với các mặt hàng, doanh nghiệp và chuỗi cung ứng có rủi ro cao; xây dựng cơ chế cảnh báo sớm đối với các nhóm hàng có thặng dư thương mại lớn, nguy cơ bị áp dụng rào cản thương mại hoặc có dấu hiệu lẩn tránh, chuyển tải bất hợp pháp; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với cơ quan có thẩm quyền của các nước nhập khẩu. Xây dựng cơ chế thường xuyên rà soát phục vụ nhận diện, cảnh báo và kiểm soát rủi ro liên quan việc nhập khẩu nguồn đầu vào từ các quốc gia/vùng lãnh thổ, cá nhân/doanh nghiệp/thực thể nằm trong danh sách bị cấm, kiểm soát hoặc bị cảnh báo từ phía đối tác, nhất là liên quan các quy định cấm nhập khẩu hàng hóa sử dụng lao động cưỡng bức, kiểm soát xuất khẩu chiến lược, trung chuyển hàng hóa.

2- Tăng cường quản trị xuất siêu dựa trên dữ liệu và quản lý rủi ro: Kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả dữ liệu về hải quan, thuế, đầu tư, xuất nhập khẩu, doanh nghiệp và sản xuất; xây dựng cơ sở dữ liệu về xuất xứ, chuỗi cung ứng, doanh nghiệp và các nhóm hàng có thặng dư thương mại lớn, phục vụ theo dõi, phân tích, nhận diện và kiểm soát rủi ro. Tăng cường phân tích cơ cấu xuất khẩu, nhập khẩu và mức độ đóng góp của các khu vực doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, để đánh giá chất lượng và tính bền vững của xuất siêu.

3- Củng cố chuỗi cung ứng, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực nhập khẩu phục vụ sản xuất: Giảm phụ thuộc vào một số nguồn cung nhập khẩu có mức độ tập trung hoặc rủi ro cao; đa dạng hóa nguồn cung và thị trường; phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, nâng tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng trong nước. Khuyến khích nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, công nghệ và các đầu vào cần thiết phục vụ sản xuất, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh, qua đó tạo nền tảng cho xuất khẩu bền vững. Xây dựng cơ chế hỗ trợ, khuyến khích các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp trong nước liên kết, hình thành các chuỗi cung ứng nội khối, theo tuyến thị trường để tận dụng ưu đãi thuế quan theo các hiệp định thương mại tự do đã ký kết và hạn chế nguy cơ bị cáo buộc dư thừa công suất, chuyển tải bất hợp pháp, sử dụng lao động cưỡng bức trong hàng xuất khẩu.

4- Quản lý quy hoạch, đầu tư và công suất theo tín hiệu thị trường: Rà soát quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, mục tiêu sản lượng, công suất và xuất khẩu; bảo đảm định hướng phát triển sản xuất phù hợp với nhu cầu, khả năng cạnh tranh và năng lực hấp thụ của thị trường trong nước và quốc tế; chủ động kiểm soát nguy cơ dư thừa công suất, nhất là tại các ngành hàng xuất khẩu lớn và các ngành có mức độ tập trung cao.

5- Rà soát chính sách ưu đãi, hỗ trợ và tín dụng: Rà soát, đánh giá các chính sách về thuế, đất đai, đầu tư, tín dụng và các hình thức hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu; đánh giá tác động của các chính sách đến đầu tư, sản xuất, mở rộng công suất và xuất khẩu; điều chỉnh các chính sách không còn phù hợp, có nguy cơ tạo dư thừa công suất hoặc phát sinh rủi ro về trợ cấp, bảo đảm phù hợp với pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế.

6- Hoàn thiện cơ chế kiểm soát hàng hóa sử dụng lao động cưỡng bức: Xây dựng cơ chế xác định, kiểm soát hàng hóa, khu vực và nhà cung ứng có nguy cơ sử dụng lao động cưỡng bức; tăng cường trao đổi, xác minh với cơ quan có thẩm quyền nước ngoài và thực thi hiệu quả các quy định về cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

7- Tăng cường phối hợp và năng lực thực thi: Phân công rõ trách nhiệm giữa các bộ, ngành, địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát, chia sẻ thông tin, đào tạo và bố trí nguồn lực; thiết lập cơ chế theo dõi, đánh giá và định kỳ báo cáo Chính phủ về tình hình xuất siêu, các nhóm hàng có thặng dư lớn, nguy cơ dư thừa công suất, lẩn tránh và chuyển tải bất hợp pháp, gian lận xuất xứ và hàng hóa sử dụng lao động cưỡng bức.

Theo dõi, phân tích và đánh giá định kỳ quy mô, cơ cấu và mức độ tập trung của xuất siêu theo ngành hàng, sản phẩm, thị trường và khu vực doanh nghiệp

Để triển khai các định hướng nêu trên, Nghị quyết giao các bộ, cơ quan, địa phương và tổ chức liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

Trong đó, đối với quản trị xuất siêu, theo dõi và kiểm soát các nhóm hàng có thặng dư thương mại lớn:

Bộ Công Thương chủ trì theo dõi, phân tích và đánh giá định kỳ quy mô, cơ cấu và mức độ tập trung của xuất siêu theo ngành hàng, sản phẩm, thị trường và khu vực doanh nghiệp; xác định các nhóm hàng có thặng dư thương mại lớn, các thị trường có mức độ tập trung cao và các nhóm hàng có nguy cơ phát sinh rủi ro thương mại.

Bộ Công Thương chủ trì xây dựng cơ chế cảnh báo sớm và báo cáo định kỳ về các nhóm hàng, thị trường và doanh nghiệp có mức độ tập trung xuất khẩu cao, làm cơ sở để chủ động điều chỉnh chính sách phát triển sản xuất, thị trường và chuỗi cung ứng.

Bộ Tài chính phối hợp rà soát, phân tích số liệu xuất khẩu, nhập khẩu, hải quan và đầu tư; xác định các nhóm hàng có thặng dư thương mại lớn và các doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu của từng nhóm hàng; đánh giá cơ cấu nguồn gốc vốn và mức độ đóng góp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào xuất khẩu; nghiên cứu bổ sung cơ chế, chính sách điều tiết dòng vốn đầu tư vào các dự án FDI ngay từ khâu đăng ký đầu tư, khuyến khích các dự án có thị trường mục tiêu phù hợp với mục tiêu đa dạng hóa thị trường; nghiên cứu cơ chế chia sẻ tự động dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư với các cơ quan quản lý liên quan.

Rà soát, đánh giá mức độ phụ thuộc vào nguồn cung đầu vào nhập khẩu của các ngành sản xuất

Đối với rà soát, đánh giá mức độ phụ thuộc vào nguồn cung đầu vào nhập khẩu và đề xuất giải pháp đa dạng hóa, nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, Bộ Công Thương:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu và cơ chế theo dõi cơ cấu nguồn cung đầu vào của các ngành sản xuất, đặc biệt các ngành xuất khẩu chủ lực.

- Rà soát, đánh giá mức độ phụ thuộc vào nguồn cung đầu vào nhập khẩu của các ngành sản xuất, nhất là các ngành xuất khẩu chủ lực.

- Rà soát nguồn gốc, cơ cấu và giá trị đầu vào nhập khẩu trong sản phẩm xuất khẩu; đánh giá mức độ tạo giá trị gia tăng trong nước.

- Đa dạng hóa nguồn cung và phát triển nguồn cung trong nước đối với các đầu vào quan trọng.

- Rà soát, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ và liên kết giữa doanh nghiệp FDI - doanh nghiệp trong nước.

- Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan rà soát, khai thác hiệu quả các hệ thống, cơ sở dữ liệu hiện có về truy xuất nguồn gốc.

- Đẩy nhanh quá trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, đa dạng hóa nguồn nguyên liệu, giảm phụ thuộc vào các nguồn cung có mức độ rủi ro cao; đồng thời tiếp tục đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm mức độ dễ bị tổn thương trước sự thay đổi chính sách từ một đối tác, nâng cao năng lực đáp ứng các điều kiện về xuất khẩu đối với các thị trường quan trọng.

Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đặc biệt trọng điểm về thu hút FDI), các hiệp hội ngành hàng: có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên.

Tăng cường kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa trong hoạt động cấp C/O

Đối với việc ngăn chặn lẩn tránh, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp, Bộ Công Thương:

- Nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành nghị định thay thế Nghị định 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa; hoàn thiện các quy định liên quan về xuất xứ, C/O và hậu kiểm xuất xứ.

- Rà soát, đề xuất sửa đổi Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Nâng cao năng lực nghiệp vụ về xuất xứ hàng hóa cho cán bộ thực hiện cấp C/O và chấp thuận tự chứng nhận xuất xứ tại trung ương và địa phương; tăng cường năng lực cho cán bộ thực hiện các nhiệm vụ về phòng vệ thương mại.

- Chia sẻ cơ sở dữ liệu về việc cấp C/O, thông tin về doanh nghiệp được tự cấp mã chứng nhận xuất xứ cho Bộ Tài chính (Cục Hải quan), Bộ Công an.

- Theo dõi, cập nhật và cảnh báo về các mặt hàng xuất khẩu có nguy cơ bị điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại và các biện pháp liên quan hoặc có dấu hiệu gian lận xuất xứ để thông tin, cảnh báo tới các đơn vị liên quan.

- Nâng cấp hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu thực tiễn; nghiên cứu cơ chế phối hợp với Bộ Tài chính để kết nối cơ sở dữ liệu hải quan, thuế, đầu tư với cơ sở dữ liệu chứng nhận xuất xứ hàng hóa điện tử.

- Tăng cường kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa trong hoạt động cấp C/O nhằm ngăn chặn gian lận xuất xứ, thực hiện hiệu quả cam kết trong các hiệp định thương mại tự do.

- Phối hợp Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương liên quan chủ động kiểm tra, xác minh các trường hợp có dấu hiệu chuyển tải bất hợp pháp hoặc lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

- Phối hợp với các cơ quan điều tra nước ngoài trong xử lý các vụ việc lẩn tránh thuế và trốn thuế; hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tuân thủ trong các cuộc điều tra của nước ngoài để bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của doanh nghiệp.

- Biên soạn và công bố các hướng dẫn về quy tắc xuất xứ hàng hóa đối với một số mặt hàng theo từng hiệp định thương mại tự do và quy định nước nhập khẩu để hướng dẫn việc kê khai hồ sơ.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về chính sách và quy định về xuất xứ và chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, đặc biệt là quy định trong các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên; quy định của các thị trường xuất khẩu tiềm năng và các thị trường có kim ngạch xuất khẩu lớn của Việt Nam.

- Sửa đổi, bổ sung các quy định và chế tài về xuất xứ hàng hóa, hậu kiểm xuất xứ, xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Kịp thời phát hiện, xử lý sớm các vướng mắc trong quan hệ thương mại song phương, tránh các cuộc điều tra thương mại nhằm vào Việt Nam;

- Tập hợp, chủ động công bố kết quả xử lý các sai phạm liên quan tới trung chuyển hàng hóa, gian lận xuất xứ, lao động cưỡng bức...

Bộ Tài chính:

- Triển khai thực hiện Nghị định 169/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

- Kịp thời kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các dấu hiệu gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp hoặc hành vi né tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với nhóm hàng hoá có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn.

- Tăng cường kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi có nghi ngờ gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp trong quá trình hoạt động của cơ quan hải quan.

- Triển khai hợp tác chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, chống lẩn tránh thuế, các biện pháp phòng vệ thương mại với một số đối tác liên quan.

- Tổ chức hội thảo tập huấn về xuất xứ hàng hóa để nâng cao năng lực kiểm tra, phát hiện các vụ việc gian lận cho cán bộ, công chức hải quan.

- Tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và khả năng cân đối ngân sách. Các bộ, cơ quan, địa phương chủ động bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao, kể cả kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa, trong dự toán được giao.

Bộ Công an:

- Phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính kiểm tra, xác minh các dấu hiệu gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp để xử lý theo quy định.

- Phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, ngành có liên quan đẩy mạnh công tác phổ biến chính sách, quy định pháp luật liên quan nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và chủ trương về phòng, chống chuyển tải bất hợp pháp, gian lận xuất xứ hàng hóa, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại; tăng cường phối hợp liên ngành định kỳ và đột xuất triển khai thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về xuất xứ hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước, nhất là doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng có nguy cơ cao bị điều tra, xác minh về chuyển tải bất hợp pháp, gian lận xuất xứ; chủ động phát hiện, xử lý, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm.

- Tăng cường giám sát để phát hiện, xử lý các hành vi gian lận xuất xứ có dấu hiệu hình sự.

- Tham gia ý kiến bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý để quản lý hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Chia sẻ dữ liệu hệ thống, định danh VNeID đối với cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh, sản xuất thương mại tại Việt Nam để phòng, chống các hoạt động lẩn tránh thuế, trốn thuế và các vi phạm pháp luật khác có liên quan.

Rà soát các dự án đã được cấp phép, đang xây dựng hoặc nằm trong quy hoạch nhưng chưa triển khai có nguy cơ gây dư thừa công suất

Đối với rà soát, điều chỉnh các kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành theo hướng thị trường, hạn chế méo mó và nguy cơ dư thừa công suất, Bộ Công Thương:

- Rà soát nội dung liên quan đến các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, đặc biệt nội dung thực hiện mục tiêu sản lượng, mở rộng công suất hoặc xuất khẩu.

- Rà soát các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đi kèm các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, như tín dụng, đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc các hình thức hỗ trợ khác; đặc biệt làm rõ việc hưởng các hỗ trợ này có gắn với mục tiêu sản lượng, mở rộng công suất hoặc xuất khẩu trong quy hoạch hay không.

- Phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu bổ sung các điều kiện gia nhập thị trường đối với các ngành hàng có nguy cơ cao: nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường, hiệu suất năng lượng đối với các dự án đầu tư mới để tự động sàng lọc các dự án quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu.

Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành khác có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: phối hợp với Bộ Công Thương trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương rà soát các dự án đã được cấp phép, đang xây dựng hoặc nằm trong quy hoạch nhưng chưa triển khai có nguy cơ gây dư thừa công suất, bao gồm cả dự án của các doanh nghiệp FDI.

Đề xuất điều chỉnh các chính sách không còn phù hợp, có nguy cơ tạo dư thừa công suất

Đối với rà soát, đánh giá các chương trình, chính sách trợ cấp/hỗ trợ bị cáo buộc hướng đến xuất khẩu và tạo động lực cho dư thừa sản xuất, Bộ Công Thương:

Rà soát, đánh giá các chương trình, chính sách phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ và chính sách hỗ trợ đối với các ngành công nghiệp cụ thể; đề xuất điều chỉnh các chính sách không còn phù hợp, có nguy cơ tạo dư thừa công suất hoặc làm gia tăng rủi ro bị coi là trợ cấp.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp rà soát, đánh giá các chương trình, chính sách trợ cấp/hỗ trợ bị cáo buộc hướng tới xuất khẩu và tạo động lực cho dư thừa sản xuất.

Giải trình, làm rõ đối với các chính sách có nguy cơ bị cáo buộc tạo lợi thế thương mại không công bằng

Đối với rà soát, đánh giá chính sách tiền tệ, tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, cung cấp nội dung giải trình, làm rõ đối với các chính sách có nguy cơ bị cáo buộc tạo lợi thế thương mại không công bằng hoặc góp phần gây dư thừa công suất thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước và đề xuất giải pháp xử lý trong trường hợp cần thiết.

Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên.

Hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực thi việc cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức

Đối với rà soát, hoàn thiện các quy định, chính sách về lao động, tiền lương và điều kiện làm việc, bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động và cấm nhập khẩu sản phẩm sử dụng lao động cưỡng bức, Bộ Nội vụ:

- Rà soát, đánh giá và sửa đổi các quy định, chính sách của pháp luật lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định bảo đảm phù hợp với pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế.

- Xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin và xác minh với cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài về thực thi quy định cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

- Hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực thi việc cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức, bao gồm cơ chế cho phép cơ quan chức năng xác định nhóm hàng, khu vực và nhà cung ứng có mức độ rủi ro cao, tạm dừng thông quan khi có căn cứ phù hợp; yêu cầu doanh nghiệp chứng minh nguồn nguyên liệu, nhà cung ứng và điều kiện sản xuất, từ chối nhập khẩu hoặc yêu cầu tái xuất đối với hàng hóa có vấn đề liên quan lao động cưỡng bức.

Bộ Tài chính cung cấp, cập nhật và phân tích số liệu thực tế về tiền lương, thu nhập, việc làm, chi phí sinh hoạt và thu nhập thực tế của người lao động, gắn với các chỉ tiêu về tiêu dùng, mức sống và sức mua của hộ gia đình.

Bộ Công Thương nghiên cứu giải pháp định hướng doanh nghiệp chủ động tìm hiểu kỹ các quy định, rào cản xuất, nhập khẩu, bảo đảm khả năng truy xuất nguyên vật liệu, tránh nhập khẩu nguyên vật liệu từ cơ sở có nghi vấn cưỡng bức lao động; tăng cường số hóa quy trình quản trị, vận hành, thu thập thông tin, dữ liệu liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ, hỗ trợ công tác phòng, chống, xóa bỏ cưỡng bức lao động.

Phát hiện và cảnh báo các thay đổi chính sách, nguy cơ điều tra, áp thuế và các biện pháp thương mại bất lợi đối với hàng hóa Việt Nam

Đối với công tác tăng cường tiếp xúc chính trị đối ngoại, tạo nền tảng thuận lợi cho quan hệ kinh tế - thương mại, hạn chế nguy cơ bị áp dụng các biện pháp thuế quan, điều tra thương mại với hàng hóa của Việt Nam, Bộ Ngoại giao:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan tăng cường các cơ chế trao đổi, tiếp xúc với các đối tác; thông tin đầy đủ về các biện pháp Việt Nam đang triển khai nhằm thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững.

- Làm rõ những yếu tố mang tính cơ cấu và khách quan, trong đó có sự bổ sung giữa các nền kinh tế, nhu cầu của thị trường, cũng như quá trình tái cấu trúc và dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu trong những năm gần đây.

Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao: Phối hợp với các bộ, ngành liên quan theo dõi sát tình hình, kịp thời thông tin đầy đủ về các biện pháp của ta, phát hiện và cảnh báo các thay đổi chính sách, nguy cơ điều tra, áp thuế và các biện pháp thương mại bất lợi đối với hàng hóa Việt Nam; chủ động đề xuất và triển khai các biện pháp vận động, xử lý phù hợp từ sớm.