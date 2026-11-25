Tăng trưởng xuất khẩu bền vững. Ảnh minh họa.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 403/NQ-CP về Kế hoạch tổng thể quản trị xuất siêu và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế giai đoạn 2026–2030.

Điểm cốt lõi của Kế hoạch là đổi mới cách tiếp cận, từ theo dõi, điều hành kim ngạch xuất nhập khẩu đơn thuần sang quản trị xuất siêu một cách chủ động, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và dựa trên dữ liệu, đánh giá rủi ro. Quản trị xuất siêu tập trung vào các biện pháp nhằm quản lý hài hòa quy mô, cơ cấu và chất lượng xuất nhập khẩu; gắn tăng trưởng xuất khẩu với năng lực sản xuất trong nước, mức độ tạo giá trị gia tăng nội địa và khả năng nhập khẩu máy móc, thiết bị, công nghệ, nguyên liệu phục vụ sản xuất. Qua đó, vừa duy trì động lực tăng trưởng, vừa giảm thiểu những mất cân đối và rủi ro có thể ảnh hưởng đến quan hệ thương mại, uy tín và lợi ích quốc gia.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Nghị quyết xác định 07 nhóm giải pháp chủ đạo: Hoàn thiện thể chế về quản trị xuất siêu, xuất xứ và phòng ngừa lẩn tránh thương mại; Tăng cường quản trị xuất siêu dựa trên dữ liệu và quản lý rủi ro; Củng cố chuỗi cung ứng, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực nhập khẩu phục vụ sản xuất; Quản lý quy hoạch, đầu tư và công suất theo tín hiệu thị trường; Rà soát chính sách ưu đãi, hỗ trợ và tín dụng; Hoàn thiện cơ chế kiểm soát hàng hóa sử dụng lao động cưỡng bức; và Tăng cường phối hợp, nâng cao năng lực thực thi.

Với vai trò cơ quan chủ trì tham mưu xây dựng Kế hoạch và được giao nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức triển khai Nghị quyết, Bộ Công Thương xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc chủ động, quyết liệt và thường xuyên. Trọng tâm là theo dõi, phân tích, đánh giá định kỳ quy mô, cơ cấu và mức độ tập trung của xuất siêu theo ngành hàng, sản phẩm, thị trường và khu vực doanh nghiệp; xác định các nhóm hàng có thặng dư thương mại lớn, thị trường có mức độ tập trung cao và các nhóm hàng có nguy cơ phát sinh rủi ro thương mại. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ chủ trì xây dựng cơ chế cảnh báo sớm và báo cáo định kỳ, làm căn cứ tham mưu điều chỉnh chính sách phát triển sản xuất, thị trường và chuỗi cung ứng.

Cùng với đó, Bộ Công Thương tập trung rà soát mức độ phụ thuộc vào nguồn cung đầu vào nhập khẩu, xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi cơ cấu nguồn cung của các ngành sản xuất, nhất là ngành hàng xuất khẩu chủ lực; thúc đẩy đa dạng hóa nguồn cung, phát triển nguồn cung trong nước, công nghiệp hỗ trợ và liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành thúc đẩy, khai thác hiệu quả các hệ thống truy xuất nguồn gốc. Đây là những giải pháp có ý nghĩa nền tảng nhằm nâng cao giá trị gia tăng trong nước và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Trong lĩnh vực xuất xứ hàng hóa và phòng ngừa lẩn tránh thương mại, Bộ Công Thương sẽ tập trung hoàn thiện quy định về xuất xứ, C/O, tự chứng nhận xuất xứ và hậu kiểm; nâng cao năng lực cấp, kiểm tra, xác minh xuất xứ; hiện đại hóa hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan liên quan. Đồng thời, chủ động theo dõi, cập nhật và cảnh báo các mặt hàng có nguy cơ bị điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại; phối hợp kiểm tra, xác minh, xử lý các dấu hiệu gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp và lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp Việt Nam.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là rà soát quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, mục tiêu sản lượng, công suất và xuất khẩu; đánh giá các dự án đầu tư, cơ chế ưu đãi, hỗ trợ có nguy cơ dẫn đến dư thừa công suất hoặc phát sinh rủi ro về trợ cấp. Việc phát triển sản xuất cần bám sát tín hiệu thị trường, nhu cầu và năng lực hấp thụ của thị trường trong nước, quốc tế; đồng thời bảo đảm phù hợp với pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phát huy vai trò cơ quan đầu mối, chủ động phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ được giao; tăng cường theo dõi, phân tích, dự báo và cảnh báo sớm; kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc và tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải pháp xử lý phù hợp. Đồng thời, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao nhận thức, năng lực tuân thủ, coi đây là một nội dung thiết yếu trong chiến lược phát triển thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.