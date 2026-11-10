Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026

Ngày 9/11, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 5590/KH-UBND về việc tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026. Với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa”.

Theo đó, Tuần Văn hóa - Du lịch lần thứ I được tổ chức từ ngày 24 - 30/11/2026, gồm chương trình khai mạc và 14 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch đặc sắc.

Được biết, điểm nhấn của Tuần Văn hóa - Du lịch là Chương trình khai mạc diễn ra vào lúc 20 giờ 10 phút, ngày 24/11/2026 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV8, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị, đồng thời livestream trên các nền tảng số. Chương trình nghệ thuật khai mạc gồm 03 chương: “Linh thiêng vùng đất lửa”, “Rực rỡ miền kỳ quan” và “Khát vọng Quảng Trị”, kết hợp màn bắn pháo hoa tầm cao. Cùng thời điểm, tại phường Nam Đông Hà sẽ diễn ra chương trình biểu diễn lân sư rồng, nghệ thuật đường phố, trình diễn áo dài và lễ hội đường phố.

Ngoài ra, trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động hấp dẫn được tổ chức như: Quảng bá, xúc tiến du lịch Ấn Độ qua điện ảnh Bollywood; không gian ẩm thực “Thiên nhiên Quảng Trị - Hương vị Tràng An”; chinh phục đồi cát bằng xe địa hình ATV; liveshow của các ban nhạc Bức Tường và Microwave; biểu diễn mô tô nước trên sông Nhật Lệ; trải nghiệm du lịch săn mây tại khu vực Tân Lập, Hướng Phùng.

Hoạt động đáng chú ý, Lễ hội khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026 với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình” sẽ diễn ra từ ngày 27 - 29/11 tại Quảng trường Giải phóng, phường Quảng Trị và Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Bên cạnh đó, còn có các hoạt động giàu ý nghĩa như lễ hoa đăng cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ trên sông Thạch Hãn, biểu diễn kỵ binh và quân nhạc Công an nhân dân, thả chim bồ câu hòa bình tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Lễ hội Yoga biển và Chung kết Liên hoan tiếng hát hay tỉnh Quảng Trị lần thứ I năm 2026.

Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị kỳ I năm 2026 là sự kiện khởi động chuỗi chương trình “Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị” dự kiến được tổ chức định kỳ từ ngày 24 hằng tháng, từng bước xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo sức hấp dẫn cho điểm đến Quảng Trị.

Từ các hoạt động nói trên, tỉnh Quảng Trị hướng đến tôn vinh, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, lịch sử, thiên nhiên và con người địa phương…Đồng thời, tăng cường liên kết giữa văn hóa, du lịch, thương mại và dịch vụ, thu hút du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.