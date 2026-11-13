Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng giai đoạn 2026 - 2030

Ban hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và Thủ đô

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 439/KH-UBND ngày 12/11/2026 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và Thủ đô giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, cách mạng, văn hiến, anh hùng của dân tộc và Thăng Long - Hà Nội; tưởng nhớ, tri ân các thế hệ có công với đất nước; bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đồng thời, tạo động lực thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030; gắn hoạt động kỷ niệm với việc thực hiện các nghị quyết chiến lược, phát triển văn hóa, công nghiệp văn hóa, du lịch, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc".

Theo đó, Thành phố xác định công tác tuyên truyền, giáo dục là nhiệm vụ xuyên suốt trong giai đoạn 2026-2030.

Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ ý nghĩa lịch sử của các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng; truyền thống yêu nước, cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; công lao, đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo tiền bối, danh nhân và các thế hệ đã hy sinh, cống hiến vì độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng

Công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên báo chí, phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử, nền tảng số, hệ thống thông tin cơ sở; kết hợp cổ động trực quan, triển lãm, trưng bày, phim tư liệu, hoạt động tại bảo tàng, di tích, trường học, thiết chế văn hóa và khu dân cư.

Tổ chức các đợt tuyên truyền trọng điểm trước, trong và sau từng sự kiện; bảo đảm thống nhất về nội dung, phong phú về hình thức, phù hợp từng đối tượng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân.

Dự kiến các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng năm 2027

Năm 2026, Thành phố tập trung tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026) với quy mô cấp quốc gia.

Các hoạt động dự kiến gồm Lễ kỷ niệm trọng thể, dâng hương, tri ân tại các địa chỉ đỏ, triển lãm "Hà Nội - 80 năm Toàn quốc kháng chiến"; đồng thời tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và giáo dục truyền thống lịch sử.

Năm 2027 có nhiều sự kiện kỷ niệm quan trọng, gồm: 110 năm Ngày sinh đồng chí Đỗ Mười (02/02/1917 - 02/02/2027), quy mô cấp quốc gia; 110 năm Ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng (02/5/1917 - 02/5/2027), quy mô cấp Thành phố; 110 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2027), quy mô cấp quốc gia; và 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), quy mô cấp quốc gia.

Các hoạt động trọng tâm gồm tổ chức lễ kỷ niệm, dâng hương, thăm các di tích và địa chỉ lịch sử gắn với cuộc đời, sự nghiệp của các đồng chí; triển lãm, tọa đàm, hội thảo, chương trình nghệ thuật, giao lưu văn hóa, giáo dục truyền thống.

Đặc biệt, các hoạt động nhân dịp 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ sẽ chú trọng tri ân thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và chăm lo đời sống các gia đình chính sách.

Dự kiến tổ chức hoạt động kỷ niệm năm 2028

Năm 2028, Thành phố dự kiến tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2028), quy mô cấp quốc gia; đồng thời kỷ niệm 20 năm Ngày mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (01/8/2008 - 01/8/2028), quy mô cấp Thành phố.

Đối với sự kiện 20 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, Thành phố nghiên cứu xây dựng Đề án riêng, dự kiến tổ chức Lễ kỷ niệm, trưng bày thành tựu 20 năm, tọa đàm đánh giá, phim tư liệu, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu và các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục thể thao. Nội dung đánh giá phải phản ánh thực chất kết quả đạt được, những tồn tại và định hướng phát triển của Thủ đô sau mở rộng.

Dự kiến tổ chức hoạt động kỷ niệm năm 2029

Năm 2029, các sự kiện trọng tâm gồm: 60 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2029), quy mô cấp quốc gia; 240 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2029), quy mô cấp Thành phố; 140 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố (05/6/1889 - 05/6/2029) và 140 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889 - 19/9/2029), đều có quy mô cấp Thành phố.

Trong đó, hoạt động kỷ niệm 240 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa dự kiến gắn với Lễ hội Gò Đống Đa và các địa chỉ lịch sử liên quan, với các nội dung như dâng hương, tưởng niệm, chương trình nghệ thuật sử thi, trưng bày hiện vật, tài liệu, tọa đàm, giáo dục truyền thống và quảng bá di sản.

Các nghi lễ, hoạt động phục dựng phải bảo đảm tính xác thực lịch sử, tuân thủ quy định về di sản, tín ngưỡng và lễ hội.

Năm 2030 là năm có nhiều dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng, gồm: 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2030), quy mô cấp quốc gia; 100 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2030), quy mô cấp Thành phố; 140 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2030), quy mô cấp quốc gia; và 650 năm Ngày sinh Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi (1380 - 2030), quy mô cấp quốc gia.

Các hoạt động kỷ niệm dự kiến tập trung vào tổ chức lễ kỷ niệm, triển lãm, tọa đàm, hội thảo khoa học, giáo dục truyền thống, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu; đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thăm hỏi, tri ân người có công và chăm lo đời sống Nhân dân./.