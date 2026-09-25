Kế hoạch tổ chức 'Chuỗi Ngày hội sản phẩm Quảng Trị - Xuân Đinh Mùi năm 2027'

Gian hàng trưng bày sản phẩm tại Ngày hội sản phẩm Quảng Trị - Xuân Bính Ngọ 2026

Ngày 23/9, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4642/KH-UBND về việc tổ chức “Chuỗi Ngày hội sản phẩm Quảng Trị - Xuân Đinh Mùi năm 2027”. Kế hoạch nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất quảng bá thương hiệu, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm Quảng Trị, đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông thôn; mở rộng thị trường tiêu thụ, kích cầu tiêu dùng nội địa và phục vụ Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chương trình được tổ chức thiết thực, an toàn, tiết kiệm; sản phẩm tham gia phải bảo đảm chất lượng, nguồn gốc xuất xứ và các quy định về an toàn thực phẩm, đồng thời khuyến khích ứng dụng công nghệ số, thanh toán không dùng tiền mặt và truy xuất nguồn gốc bằng mã QR trong hoạt động xúc tiến thương mại.

Được biết, chuỗi Ngày hội dự kiến tổ chức tại 02 địa điểm: Tại điểm phường Đồng Hới, diễn ra từ ngày 15 - 17/01/2027 (Khu đất sân Nhà Văn hóa tỉnh cũ); tại điểm phường Nam Đông Hà, diễn ra từ ngày 22 - 24/01/2027 (Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh cơ sở 2).

Theo đó, mỗi địa điểm có từ 50 - 60 gian hàng với tối thiểu 25 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia. Sản phẩm trưng bày gồm sản phẩm nông nghiệp, OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc sản, sản phẩm đặc trưng, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, hoa, cây cảnh và các sản phẩm phù hợp.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra các hoạt động trưng bày, quảng bá, kết nối tiêu thụ, livestream giới thiệu sản phẩm, khuyến mại, dùng thử sản phẩm, giới thiệu ẩm thực và các sản phẩm du lịch của tỉnh; đồng thời tổ chức các hoạt động vui Xuân, hội hoa Xuân và chương trình văn nghệ phục vụ Nhân dân, du khách.