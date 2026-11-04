Kế hoạch thực hiện Chiến lược kế toán - kiểm toán giai đoạn 2026 -2030

Quyết định số 3177/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính được ban hành trên cơ sở kết quả tổng kết thực hiện Kế hoạch hành động giai đoạn đến năm 2025, bám sát mục tiêu, định hướng của Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030 và yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong giai đoạn mới.

Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030 xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: Đức Minh

Kế hoạch hành động xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm với 24 nhiệm vụ cụ thể, bao gồm: Hoàn thiện thể chế, pháp luật về kế toán, kiểm toán; Ban hành, công bố các hệ thống chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán, chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam; Tăng cường năng lực cơ quan quản lý, giám sát và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tuân thủ pháp luật; Ứng dụng khoa học, công nghệ và các hoạt động khác; Phát triển tổ chức nghề nghiệp và tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế.

Trong đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật về kế toán, kiểm toán. Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập nhằm thực hiện các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Đồng thời rà soát, xây dựng nghị định và thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định có liên quan để bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất các phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ kế toán, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các quy định phù hợp với yêu cầu đổi mới phương thức quản lý nhà nước theo hướng kiến tạo phát triển; chuyển từ quản lý chủ yếu bằng điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính sang quản lý trên cơ sở tiêu chuẩn chuyên môn, trách nhiệm nghề nghiệp, công khai, minh bạch thông tin và tăng cường hậu kiểm.

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề và tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng, phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng kiểm toán và bảo vệ lợi ích của người sử dụng thông tin tài chính.

Đối với các lĩnh vực, sản phẩm và giao dịch mới, nghiên cứu hoàn thiện hướng dẫn kế toán đối với tài sản số, tài sản mã hóa và một số sản phẩm tài chính mới phục vụ thị trường tài chính, thị trường chứng khoán. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán đối với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán, bảo đảm phù hợp với đặc thù hoạt động và yêu cầu quản lý trong lĩnh vực chứng khoán.

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán; nghiên cứu việc chuyển giao một số hoạt động nghề nghiệp phù hợp với quy định pháp luật và năng lực của các tổ chức.

Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán cũng tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam (VFRS) và tài liệu hướng dẫn áp dụng; xây dựng lộ trình và tổ chức công bố các chuẩn mực theo từng đợt, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam và yêu cầu nâng cao chất lượng, tính minh bạch, khả năng so sánh của thông tin tài chính.

Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, tiếp tục tổ chức triển khai, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện và nghiên cứu hoàn thiện chế độ kế toán đã được ban hành khi cần thiết. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện chế độ kế toán phù hợp với đặc điểm về quy mô, tổ chức hoạt động và năng lực thực hiện của doanh nghiệp.

Đối với lĩnh vực kế toán nhà nước, tiếp tục rà soát, đánh giá các Chuẩn mực kế toán công Việt Nam đã ban hành; xây dựng, hiệu đính bản dịch Chuẩn mực kế toán công quốc tế; nghiên cứu, xây dựng và công bố các Chuẩn mực kế toán công Việt Nam các đợt tiếp theo. Trên cơ sở hệ thống chuẩn mực và cơ chế tài chính công của Việt Nam, tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước, bảo đảm sự phù hợp giữa yêu cầu của chuẩn mực với điều kiện tổ chức thực hiện trong thực tiễn.

Chú trọng hoàn thiện chế độ kế toán, chuẩn hóa thông tin kế toán đầu vào phục vụ tổng hợp, lập Báo cáo tài chính nhà nước; nâng cao chất lượng thông tin về tài sản kết cấu hạ tầng và nghiên cứu hoàn thiện việc tổng hợp thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước, Ngân hàng Nhà nước vào Báo cáo tài chính nhà nước theo quy định.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu vận dụng các thông lệ tốt của chuẩn mực kế toán công để quy định trong cơ chế tài chính công, tăng cường sự gắn kết giữa chuẩn mực, chế độ kế toán với quá trình xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách tài chính công có liên quan.

Trên cơ sở 2 chuẩn mực quản lý chất lượng đã được ban hành, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện khi chuẩn mực có hiệu lực; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, cập nhật các chuẩn mực kiểm toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp còn lại phù hợp với chuẩn mực quốc tế và yêu cầu thực tiễn, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, trách nhiệm nghề nghiệp của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán.

Tăng cường phối hợp với các tổ chức xã hội - nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán trong nghiên cứu, xây dựng, cập nhật chuẩn mực nhằm huy động nguồn lực chuyên môn, tiếp thu kinh nghiệm, thông lệ quốc tế và nâng cao chất lượng, tính khả thi khi áp dụng.

Đối với kiểm toán nội bộ, tiếp tục nghiên cứu bộ chuẩn mực kiểm toán nội bộ quốc tế mới được ban hành, rà soát, xác định những nội dung cần sửa đổi, cập nhật phù hợp với pháp luật và điều kiện thực tiễn của Việt Nam, làm cơ sở xây dựng, cập nhật Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam.

Cùng với việc hoàn thiện chuẩn mực, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ kiểm toán; tăng cường quản lý, giám sát trên cơ sở dữ liệu và đánh giá rủi ro, gắn hoạt động kiểm tra, giám sát với việc nâng cao trách nhiệm tuân thủ pháp luật và chuẩn mực nghề nghiệp của doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề.

Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật kế toán về tổ chức bộ máy kế toán đối với lĩnh vực kế toán nhà nước theo tiến độ sửa đổi Luật Kế toán và các văn bản có liên quan; bảo đảm phù hợp với yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị kế toán nhà nước và điều kiện tổ chức thực hiện trong thực tiễn.

Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành kế toán, kiểm toán phục vụ công tác quản lý, giám sát; từng bước chuẩn hóa, tích hợp và cập nhật dữ liệu về người hành nghề, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, doanh nghiệp kiểm toán, báo cáo kiểm toán, dịch vụ cung cấp cho khách hàng và các thông tin chuyên ngành có liên quan. Tổ chức khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, công khai thông tin và theo dõi hoạt động của thị trường; từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin có liên quan, tạo nền tảng nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát lĩnh vực kế toán, kiểm toán trong môi trường số.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, vị trí việc làm; nghiên cứu, đề xuất bổ sung công chức cho Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng kiểm tra, giám sát, phân tích dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin và tiếp cận chuẩn mực, thông lệ quốc tế về kế toán, kiểm toán.

Tiếp tục tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, chú trọng các hoạt động hợp tác chuyên môn, nghiên cứu chuẩn mực, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực; bảo đảm phù hợp với chủ trương, định hướng hội nhập quốc tế trong tình hình mới và mục tiêu phát triển hoạt động kế toán, kiểm toán đến năm 2030./.