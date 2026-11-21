Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”; Kế hoạch số 09-KH/TW, ngày 15/9/2026 của Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW và Hướng dẫn số 10-HD/BTGTW, ngày 25/9/2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/multimedia/infographic/202611/infographic-ke-hoach-thuc-hien-chi-thi-so-07-cttw-ngay-1372026-cua-bo-chinh-tri-ve-day-manh-hoc-tap-thuc-hanh-tu-tuong-dao-duc-phuong-phap-phong-cach-ho-chi-minh-trong-giai-doan-phat-trien-moi-116058