Kế hoạch tấn công Iran của Israel đã bị ông Trump chặn lại như thế nào?

Financial Times ngày 21/10 dẫn 3 nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị quân đội chuẩn bị chiến dịch không kích kéo dài, dự kiến diễn ra khoảng ngày 10-11/10.

Các mục tiêu được đề cập gồm nhà máy điện, cơ sở hạt nhân và những hạ tầng liên quan chính quyền Iran.

Song cuối cùng kế hoạch không được triển khai do Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối việc nối lại xung đột trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, theo các nguồn tin.

Chiến dịch dự kiến có quy mô và cường độ lớn hơn những đợt tấn công mà Mỹ và Israel tiến hành kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2.

Chưa rõ Washington có dự định trực tiếp tham gia chiến dịch hay không. Tuy nhiên, một nguồn tin nhận định khả năng Mỹ và Israel nối lại hoạt động quân sự nhằm vào Iran trong những tuần tới vẫn hiện hữu.

Nguồn tin này cho biết một cuộc tấn công có thể xảy ra nếu các bên không đạt được thỏa thuận, trong bối cảnh Washington muốn gây sức ép để Tehran chấp nhận các điều khoản liên quan eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân.

Một quan chức Israel cho biết chuyến thăm bất ngờ của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tới Israel ngày 19/10 tập trung chủ yếu vào vấn đề Iran.

Dựa trên thông tin tình báo mới, Israel đã cập nhật danh sách mục tiêu tại nước này, trong đó có những cơ sở hạ tầng dân sự chưa bị tấn công trước đây.

Một nguồn tin khác nhận định kế hoạch quân sự của Israel có thể nhằm gia tăng sức ép lên Tehran trong đàm phán.

Người này nhấn mạnh Tổng thống Trump là người quyết định cuối cùng về việc nối lại giao tranh.

Phó phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly tuyên bố Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Bà cho rằng Tehran đang gặp khó khăn nghiêm trọng về quân sự và kinh tế, đồng thời khẳng định các biện pháp phong tỏa cảng biển Iran và thúc đẩy xuất khẩu dầu từ vùng Vịnh qua eo biển Hormuz đang đạt kết quả.

Trong khi đó, quân đội Israel đã nâng mức báo động trong vài tuần qua. Một động thái đáng chú ý là việc hủy chế độ nghỉ phép của toàn bộ quân nhân trong giai đoạn 21-27/10, trùng thời điểm diễn ra cuộc bầu cử quốc hội Israel.

Tư lệnh quân đội Eyal Zamir cho biết biện pháp này nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn và đúng kế hoạch.

Tuần trước, trang Axios đưa tin ông Netanyahu và ông Trump đã thảo luận về khả năng nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran trước các cuộc bầu cử tại Mỹ và Israel. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ đã bác bỏ thông tin này.