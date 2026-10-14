Kế hoạch sở hữu tàu ngầm hạt nhân của Nhật Bản gặp khó

Tàu ngầm Jingei thuộc lớp Taigei, chạy bằng động cơ diesel-điện, của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản. (Nguồn: Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản)

Theo báo Japan Times, chính phủ Nhật Bản dự kiến sửa đổi ba văn kiện trên vào cuối năm nay và sẽ sớm bắt đầu phối hợp với các đảng trong liên minh cầm quyền. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, quá trình thảo luận về tàu ngầm hạt nhân có thể gặp nhiều trở ngại.

Hôm 9/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro phát biểu tại họp báo cho rằng, công chúng hiểu sự cần thiết của việc thảo luận về khả năng nước này sở hữu tàu ngầm hạt nhân.

Theo ông, loại tàu ngầm này có thể hoạt động dưới nước trong thời gian dài hơn và di chuyển với tốc độ cao hơn tàu ngầm thông thường, qua đó giúp thủy thủ thực hiện nhiệm vụ với mức độ an toàn cao hơn.

Tuy nhiên, một nguồn tin chính phủ thừa nhận hiện chưa có bất kỳ sự đồng thuận nào về mục đích sử dụng tàu ngầm hạt nhân.

Về cơ bản, tàu ngầm có hai nhiệm vụ chính là tuần tra và tấn công. Một quan chức cấp cao thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đánh giá cao lợi thế tuần tra của tàu ngầm trong khi một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng nhấn mạnh khả năng tấn công của loại tàu này. Nếu được trang bị tên lửa tầm xa phục vụ các đòn phản công, tàu có thể duy trì hoạt động dưới nước và nổi lên để tấn công sở chỉ huy của đối phương khi cần thiết.

Sự ủng hộ từ giới chính trị được cho là một trong những động lực thúc đẩy chính phủ cân nhắc đưa nội dung nghiên cứu tàu ngầm hạt nhân vào các văn kiện an ninh sửa đổi. Theo các nguồn tin, ông Koizumi đã thúc đẩy phương án này kể từ khi nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 10/2025, trong bối cảnh Australia và Hàn Quốc cũng có những quyết định liên quan. Hồi tháng 6, đảng Đổi Mới Nhật Bản, đối tác liên minh của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, kêu gọi chính phủ sớm triển khai kế hoạch này.

Tuy nhiên, đề xuất vẫn vấp phải nhiều ý kiến phản đối do chi phí đóng tàu ước tính ít nhất 1.000 tỷ Yen (khoảng 6,5 tỷ USD) mỗi chiếc, yêu cầu chuyên môn cao về lò phản ứng hạt nhân và những vướng mắc liên quan đến Luật Cơ bản về Năng lượng nguyên tử của Nhật Bản, vốn giới hạn việc sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình.