Kế hoạch số 156-KH/TU ngày 28/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai cụ thể hóa 3 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, Tuyên Quang là một tỉnh miền núi biên giới có vị trị chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh. Kể từ ngày danh xưng tỉnh Tuyên Quang chính thức được ghi vào bản đồ hành chính dưới triều vua Minh Mạng (04/11/1831), vùng đất này đã viết nên những trang sử hào hùng. Đặc biệt, trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, Tuyên Quang vinh dự được Trung ương Đảng, Bác Hồ chọn làm “Thủ đô Khu giải phóng” và “Thủ đô Kháng chiến”. Và hôm nay, Tuyên Quang đang vươn mình mạnh mẽ thành một trung tâm phát triển năng động, giàu bản sắc tại vùng Trung du và miền núi phía Bắc.