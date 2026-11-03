Kế hoạch số 156-KH/TU ngày 28/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai cụ thể hóa 3 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu ban hành Kế hoạch số 156-KH/U ngày 28/10/2026 cụ thể hóa 3 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tạo chuyển biến thực chất trong công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển tỉnh trong giai đoạn mới.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/videos/6854/ke-hoach-so-156-khtu-ngay-28102026-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-lai-cu-the-hoa-3-nghi-quyet-hoi-nghi-trung-uong-4-khoa-xiv-1294023