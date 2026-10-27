Kế hoạch sáp nhập Tesla - SpaceX, Elon Musk nguy cơ đối mặt 'bóng ma' kiện tụng

Trong công tác xây dựng Đảng, phương châm “nói đi đôi với làm”, nghị quyết phải chuyển hóa thành của cải vật chất và năng lực thực tế chính là thước đo cao nhất của bản lĩnh chính trị. Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị đã vạch rõ đích đến năm 2030, song mục tiêu ấy sẽ mãi dừng lại trên giấy nếu thiếu đi những nguồn lực thực thi tương xứng. Để đưa các ngân hàng thương mại nhà nước vươn tầm Top 100 châu Á, Đảng ủy các ngân hàng chủ lực phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo ba mặt trận mang tính sống còn: củng cố nền tảng vốn tự có, làm chủ công nghệ lõi để tái cấu trúc mạng lưới và chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên ngang tầm nhiệm vụ thời kỳ số hóa. Đây chính là ba đòn bẩy chiến lược kích hoạt trọn vẹn nội lực ngân hàng quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.