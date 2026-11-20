Cuộc họp có sự tham gia của lãnh đạo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm; đại diện các Vụ/Cục liên quan của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; đại diện nhiều tổ chức quốc tế như IUCN, WWF, FFI, GIZ, WCS, Re:wild; các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức bảo tồn trong nước; các trung tâm cứu hộ động vật hoang dã (ĐVHD) cùng đại diện các vườn quốc gia (VQG), khu bảo tồn (KBT)như Cúc Phương, Cát Tiên, Bạch Mã, Pù Mát, Yok Đôn, Xuân Liên, Ea Sô và Tràm Chim.

Cuộc họp nhằm lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan quản lý, nhà khoa học, tổ chức bảo tồn và các bên liên quan để hoàn thiện hồ sơ kế hoạch, dự kiến trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, ban hành trong tháng 12/2026.

Cuộc họp tham vấn quốc gia về Dự thảo “Kế hoạch quốc gia về tái hoang dã tại Việt Nam” giai đoạn 2027 – 2035, tầm nhìn đến năm 2050. (Nguồn: IUCN)

TS. Đoàn Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, nhấn mạnh: "Tái hoang dã là giải pháp để trao cho thiên nhiên không gian và thời gian phục hồi, góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học và Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh - Montreal. Đây không phải là việc đưa con người ra khỏi thiên nhiên, mà là phục hồi các quá trình sinh thái tự nhiên, khôi phục sinh cảnh, bảo vệ và tái lập quần thể các loài, đồng thời hài hòa với sinh kế và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Một Kế hoạch quốc gia rõ ràng, khả thi sẽ giúp chúng ta chuyển từ những nỗ lực riêng lẻ sang hành động có tầm nhìn, có thứ tự ưu tiên và có nguồn lực bảo đảm."

Thực trạng “hội chứng rừng rỗng” động vật hoang dã

Về định nghĩa, tái hoang dã (rewilding) là “quá trình tái thiết, sau những tác động lớn từ con người, một hệ sinh thái tự nhiên với mục tiêu khôi phục các quá trình tự nhiên và mạng lưới thức ăn hoàn chỉnh hoặc gần như hoàn chỉnh ở tất cả các bậc dinh dưỡng”. Hiểu đơn giản “tái hoang dã là trao cho thiên nhiên không gian và thời gian để tự quyết định quỹ đạo sinh thái của chính nó”, đồng thời đặt các hệ sinh thái trên con đường phục hồi và tăng cường khả năng chống chịu.

Theo Dự thảo Kế hoạch, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong bảo tồn đa dạng sinh học khi diện tích, chất lượng các hệ sinh thái tự nhiên và quần thể nhiều loài động vật hoang dã tiếp tục suy giảm.

Những tác động kéo dài của chiến tranh, cùng quá trình khai thác tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đã làm suy thoái chức năng, dịch vụ hệ sinh thái và hạn chế khả năng tự phục hồi của thiên nhiên.

Chỉ tính riêng hệ sinh thái rừng, độ che phủ rừng năm 2025 đạt tỉ lệ 42%, gần tương đương với năm 1943 (43%) nhưng diện tích rừng tự nhiên và chất lượng sinh cảnh đã bị suy giảm đáng kể (10,04 triệu ha năm 2025 so với 14,3 triệu ha năm 1943).

Cán bộ kiểm lâm tháo gỡ bẫy dây tại VQG Cát Tiên. (Nguồn: IUCN)

Số lượng các loài nguy cấp, quý, hiếm ở Việt Nam cũng tăng lên đáng báo động. Sách Đỏ Việt Nam thống kê có 656 loài thực vật và nấm, 742 loài động vật bị đe dọa tuyệt chủng, trong đó có 5 loài đã tuyệt chủng. Nhiều loài biểu tượng như Gà lôi lam mào trắng, Hổ đông dương, Hươu vàng, Sao la và Tê giác java đã không còn gặp trong tự nhiên trong khi Voi châu á, nhiều loài linh trưởng, thú ăn thịt, thú móng guốc cỡ lớn, chim và rùa đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng rất cao.

Dự thảo Kế hoạch chỉ ra: Việt Nam đang đối mặt với “hội chứng rừng rỗng” khi quần thể của nhiều loài ĐVHD bị suy giảm nghiêm trọng, làm mất đi tính toàn vẹn và chức năng hệ sinh thái.

Một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đến các loài ĐVHD là hoạt động săn bắt trái pháp luật.

Theo thống kê, số lượng công cụ săn bắt ĐVHD được thu hồi và tháo gỡ tại các khu bảo tồn ở Việt Nam trong những năm vừa qua: VQG Pù Mát (2018 - 2026: 17.114 bẫy, 196 súng và dụng cụ), VQG Cát Tiên (2021 - 2026: 12.452 bẫy, 40 súng và dụng cụ), KBT thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai (2023 - 2026: 10.003 bẫy, 26 súng và dụng cụ), KBT Sao La (tại Huế và Quảng Nam, 2011 - 2019: trung bình 14.206 bẫy thú được tháo gỡ mỗi năm).

Nghiên cứu tại KBT Sao Lao cho thấy ước tính chi phí để đặt một cái bẫy khoảng 30.000 đồng, nhưng mất tới 500.000 đồng để gỡ một cái bẫy.

Việt Nam đang đối mặt với "hội chứng rừng rỗng" ĐVHD đáng lo ngại. (Nguồn: IUCN)

Những mất mát về đa dạng sinh học không chỉ gây ra sự đứt gãy chuỗi và lưới thức ăn, làm mất cân bằng sinh thái tự nhiên. Tình trạng suy giảm chức năng dịch vụ hệ sinh thái không chỉ kìm hãm phát triển kinh tế - xã hội do thiếu hụt nguồn nước và khủng hoảng an ninh năng lượng mà còn tác động tiêu cực đến môi trường như biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, ô nhiễm môi trường, gia tăng thiệt hại do thiên tai cũng như nguy cơ lây truyền dịch bệnh từ động vật sang người.

Từ cứu hộ động vật hoang dã đến tái lập quần thể loài trong tự nhiên

Trong bối cảnh đó, tái hoang dã đang trở thành một hướng tiếp cận cốt lõi trong bảo tồn hiện đại, không chỉ nhằm phục hồi quần thể các loài ĐVHD mà còn khôi phục toàn bộ chức năng của hệ sinh thái.

Bên cạnh giá trị bảo tồn, tái hoang dã còn gắn với cách tiếp cận “Một sức khỏe” (One Health), nhấn mạnh mối liên hệ giữa sức khỏe con người, động vật và môi trường tự nhiên, qua đó góp phần ứng phó với những nguy cơ đối với sức khỏe và tính bền vững của hệ sinh thái.

Đối với bảo tồn loài hoang dã, phương pháp "Một kế hoạch" (One Plan Approach) cũng được khuyến khích áp dụng nhằm kết nối các biện pháp bảo tồn quần thể trong tự nhiên và trong điều kiện nuôi giữ có kiểm soát, hướng tới xây dựng chiến lược bảo tồn tổng thể và thống nhất.

Tái hoang dã là giải pháp để trao cho thiên nhiên không gian và thời gian phục hồi.(Nguồn: IUCN)

Từ tháng 5/2026, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đã chủ trì xây dựng Kế hoạch Quốc gia về Tái Hoang Dã tại Việt Nam cùng với sự phối hợp của IUCN, Re:wild và các tổ chức trong nước, quốc tế khác.

Ba Nhóm Công tác Kỹ thuật đã được thành lập phù hợp với ba hợp phần chính của kế hoạch bao gồm (i) Hoàn thiện cơ chế, chính sách và thực thi pháp luật; (ii) Tăng cường giám sát đa dạng sinh học; và (iii) Phục hồi các quần thể loài hoang dã. Cho đến nay, kế hoạch đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các bên liên quan thông qua hai cuộc họp kỹ thuật với sự tham gia của hàng trăm nhà khoa học và cán bộ kỹ thuật từ các KBT. Kế hoạch cũng bao gồm danh sách các khu vực và loài ưu tiên thực hiện tái hoang dã,…

Tháng 10/2025, trong khuôn khổ Hội nghị Toàn cầu về Bảo tồn (WCC) của IUCN tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, IUCN đã ban hành Bộ hướng dẫn về tái hoang dã (Rewilding guidelines). Đây là khung tham chiếu quốc tế cho việc phục hồi hệ sinh thái và quần thể ĐVHD mà các quốc gia có thể áp dụng.

Hướng tới mục tiêu bảo tồn ít nhất 30% diện tích đất và biển vào năm 2030

Xây dựng kế hoạch tái hoang dã tại Việt Nam cũng là định hướng phù hợp với chủ trương của Đảng về phát triển bền vững và các cam kết quốc tế của Việt Nam, đặc biệt là đóng góp cho Mục tiêu 30x30 trong Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh - Montreal gắn với cam kết bảo tồn ít nhất 30% diện tích đất và biển vào năm 2030.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định một trong 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026 – 2030 là "Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Hoàn thiện đồng bộ pháp luật, cơ chế, chính sách, quy hoạch về quản lý tổng hợp, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; ngăn chặn suy giảm đa dạng sinh học, duy trì cân bằng sinh thái. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý có hiệu quả vi phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường."

Hội nghị lần thứ III của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Nguồn: VGP)

Kết luận số 75-KL/TW ngày 28/07/2026, Hội nghị lần thứ III của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là “Bảo tồn thiên nhiên, phục hồi hệ sinh thái và đa dạng sinh học; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên”, trong đó đặt ra yêu cầu “Mở rộng diện tích và quản lý hiệu quả các KBT thiên nhiên; bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái quan trọng, nhạy cảm; bảo tồn các loài nguy cấp, quý, hiếm và nguồn gen”.

Cùng với đó, Việt Nam đã ban hành nhiều chiến lược, quy hoạch và chương trình về bảo tồn đa dạng sinh học, trong đó có Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia và Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình quốc gia về bảo tồn các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ở cấp độ quốc tế, Việt Nam là thành viên của nhiều công ước quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học như Công ước về đa dạng sinh học (CBD), Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), Công ước bảo tồn những vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế đặc biệt như là nơi cư trú của các loài chim nước (Ramsar Convention), Công ước về bảo tồn các loài di cư của ĐVHD (CMS).