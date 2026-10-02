Kế hoạch phát triển vận tải đường thủy nội địa Đà Nẵng đến năm 2030

Theo kế hoạch, thành phố sẽ phát triển đội tàu đa dạng, ưu tiên phương tiện có thiết kế hiện đại, độ an toàn cao, thân thiện với môi trường; đồng thời bảo đảm đồng bộ giữa phương tiện, cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu và các điểm du lịch, vận tải hàng hóa.

Giai đoạn 2026 - 2028, Đà Nẵng định hướng phát triển các tuyến vận tải hành khách trên sông Hàn, khu vực bán đảo Sơn Trà, Cửa Đại - Cù Lao Chàm, các tuyến từ bờ ra đảo, vịnh Đà Nẵng, sông Hội An - sông Thu Bồn và sông Đầm. Giai đoạn 2028 - 2030 tiếp tục phát triển các tuyến sông Cổ Cò - Cửa Đại; sông Cổ Cò - sông Vĩnh Điện - sông Thu Bồn; Nông Sơn - Hòn Kẽm Đá Dừng; các tuyến sông Hàn - sông Cổ Cò - sông Cẩm Lệ - sông Túy Loan - sông Yên; sông Cu Đê - sông Trường Định và tuyến thủy xã đảo Tam Hải.

Bên cạnh vận tải hành khách, thành phố định hướng phát triển tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, khách sạn nổi, du thuyền và vận tải hàng hóa trên tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm, sông Vu Gia, sông Thu Bồn và sông Yên. Các phương tiện hoạt động phải đáp ứng quy định về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, vùng hoạt động, sức chở và phù hợp với kết cấu hạ tầng từng tuyến.

Kế hoạch cũng khuyến khích đầu tư đóng mới, nhập khẩu và chuyển đổi phương tiện thủy nội địa sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện, năng lượng xanh. Sở Xây dựng được giao hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện; hằng năm rà soát nhu cầu phát triển phương tiện, đánh giá khả năng tiếp nhận của cảng, bến, khu neo đậu và thông số kỹ thuật của luồng để tham mưu UBND thành phố.