Kế hoạch phát triển thị trường khách du lịch quốc tế đến Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030
Thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 24/7/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 14/7/2025 của Tỉnh ủy về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030; Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 06/02/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045”; Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 14/5/2026 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch Khánh Hòa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển thị trường khách du lịch quốc tế đến Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/multimedia/infographic/202610/infographic-ke-hoach-phat-trien-thi-truong-khach-du-lich-quoc-te-den-khanh-hoa-giai-doan-2026-2030-bfd7c35/