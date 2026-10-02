Kế hoạch mới nhất của Đà Nẵng về phát triển vận tải đường thuỷ nội địa

Theo đó, từ nay đến năm 2030, TP Đà Nẵng sẽ phát triển tuyến vận tải hành khách đường thuỷ nội địa theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2026 – 2028) phát triển các tuyến sông Hàn (giới hạn giữa thượng lưu cầu Thuận Phước và ngã ba sông Vĩnh Điện) với quy mô phương tiện dự kiến tham chiếu đến năm 2030 là 65 phương tiện (bao gồm: 50 phương tiện có sức chở cho phép đến 100 khách; 15 phương tiện có sức chở cho phép trên 100 khách);

Du lịch đường thuỷ nội địa trên sông Hàn ngày càng nhộn nhịp.

Tuyến khu vực bán đảo Sơn Trà (dự kiến 40 phương tiện); tuyến Cửa Đại – Cù Lao Chàm (dự kiến 138 phương tiện); các tuyến vận tải thuỷ từ bờ ra đảo (dự kiến 60 phương tiện/tuyến); tuyến đi vịnh Đà Nẵng (dự kiến 50 phương tiện); các tuyến sông Hội An – sông Thu Bồn (dự kiến 20 phương tiện/tuyến); tuyến sông Đầm (dự kiến 5 phương tiện).

Giai đoạn 2 (2028 – 2030) phát triển tuyến sông Cổ Cò – Cửa Đại (dự kiến 5 phương tiện); tuyến sông Cổ Cò – sông Vĩnh Điện – sông Thu Bồn (dự kiến 10 phương tiện); tuyến Nông Sơn – Hòn Kèm Đá Dừng (dự kiến 5 phương tiện); các tuyến sông Hàn – sông Cổ Cò – sông Cẩm Lệ - sông Tuý Loan - sông Yên (dự kiến 10 phương tiện/tuyến); tuyến sông Cu Đê – sông Trường Định (dự kiến 10 phương tiện); tuyến thuỷ xã đảo Tam Hải (dự kiến 10 phương tiện).

Đối với hoạt động tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, khách sạn nổi, UBND TP Đà Nẵng quy định việc neo đậu, lưu trú thực hiện tại khu neo đậu, cảng, bến hoặc vị trí được phép theo quy định của pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền công bố hoặc chấp thuận.

Thực hiện đầy đủ các thủ tục và đáp ứng các điều kiện về kinh doanh lưu trú du lịch, an toàn thực phẩm, cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách theo quy định của pháp luật. Đáp ứng đầy đủ các điều kiện về kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và các điều kiện chuyên ngành có liên quan theo quy định pháp luật hiện hành.

Đối với hoạt động du thuyền, UBND TP Đà Nẵng quy định du thuyền neo đậu tại các cảng, bến, khu neo đậu được phép tiếp nhận du thuyền theo quy định. Chủ phương tiện làm việc với đơn vị quản lý khai thác cảng, bến, khu neo đậu để được tiếp nhận theo quy định pháp luật. Thời gian hoạt động trên tuyến từ 7h30 và kết thúc trước 23h.

UBND TP Đà Nẵng cũng nêu rõ, số lượng phương tiện nêu tại Quyết định này là số liệu dự kiến, mang tính định hướng phục vụ công tác quản lý và tổ chức phát triển vận tải; không phải là hạn ngạch, điều kiện hạn chế số lượng doanh nghiệp hoặc phương tiện tham gia kinh doanh. Việc đưa phương tiện vào khai thác phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật và phù hợp với khả năng tiếp nhận của kết cấu hạ tầng.

Quyết định 4435/QĐ-UBND (ngày 29/9/2026) thay thế Quyết định 3273/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ban hành Kế hoạch phát triển vận tải hành khách đường thủy nội địa trên địa bàn TP Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Các tổ chức, cá nhân đã được UBND TP Đà Nẵng thống nhất chủ trương đầu tư phương tiện theo Quyết định 3273/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 tiếp tục thực hiện và hoàn thành theo tiến độ đã được chấp thuận.