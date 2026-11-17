Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cho biết, các ngoại trưởng thành viên đã ủng hộ việc thúc đẩy tiến trình nâng cấp quan hệ với Syria. (Nguồn: Anadolu)

Theo hãng tin Anadolu, phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp Hội đồng Đối ngoại EU ngày 16/11 tại Brussels (Bỉ), Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cho biết, các ngoại trưởng thành viên đã ủng hộ việc thúc đẩy tiến trình này.

EU sẽ phối hợp với các nước thành viên giải quyết những vấn đề kỹ thuật và pháp lý để chuẩn bị cho việc ký kết thỏa thuận. Song song với đó, EU sẽ tìm kiếm một ủy nhiệm đàm phán mới từ Hội đồng EU nhằm xây dựng phiên bản hiện đại hóa của thỏa thuận.

Theo bà, quá trình chuyển tiếp tại Syria đang được triển khai, song phục hồi kinh tế, hòa giải dân tộc và tái hòa nhập người tị nạn vẫn là những thách thức lớn.

Bà Kallas cho rằng, Syria cần đầu tư và một tiến trình chuyển tiếp thành công. Thỏa thuận sẽ tạo khuôn khổ cho thương mại, đối thoại chính trị và hợp tác chặt chẽ hơn giữa hai bên trong thời gian sớm nhất. Bà nhấn mạnh một Syria ổn định phù hợp với lợi ích của châu Âu.

EU từng bước khôi phục quan hệ với Damascus sau khi chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad sụp đổ vào tháng 12/2024. Tháng 5/2025, EU dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Syria, đồng thời duy trì các hạn chế liên quan an ninh và những cá nhân, tổ chức có liên hệ với chính quyền cũ.

Vào tháng 5/2026, hai bên tổ chức đối thoại chính trị cấp cao lần đầu. EU cũng cam kết dành 620 triệu Euro viện trợ nhân đạo và hỗ trợ phục hồi kinh tế - xã hội tại Syria trong giai đoạn 2026-2027.