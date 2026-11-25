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Chứng khoán Mỹ đồng loạt bật tăng trong phiên đầu tuần này sau khi công ty chế tạo chip Nvidia thông báo bổ nhiệm lại ông Jensen Huang làm CEO. Trong đó, chỉ số S&P 500 đã thu hồi hơn một nửa mức giảm của tuần trước - một trong những tuần tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Đà phục hồi lan sang châu Á trong phiên thứ Ba (24/11), khi chỉ số Taiex của Đài Loan tăng khoảng 9%, Kospi của Hàn Quốc tăng khoảng 6,5% và Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 3,9%. Ngược lại, Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,9%, xuống mức thấp nhất hơn 1 năm.

Cổ phiếu của công ty AI Anthropic đi ngược đà tăng của nhóm cổ phiếu chip và AI, khi giảm khoảng 1,4% trong phiên giao dịch thứ ba kể từ khi niêm yết. Trước đó, cổ phiếu này tăng 17% so với giá chào bán trong phiên đầu tiên hôm 19/11, rồi giảm 8,5% trong phiên hôm 20/11.

Dù vậy, giới phân tích chưa thống nhất về độ bền của đà phục hồi. Theo hãng tin CNBC, một số chiến lược gia cho rằng đợt điều chỉnh đã kết thúc, trong khi số khác lo ngại các vấn đề tồn tại từ trước như chi tiêu cho AI và rủi ro liên quan đến trung tâm dữ liệu.

Giới phân tích nhìn chung cho rằng nhóm cổ phiếu AI dễ đảo chiều mạnh, thậm chí chỉ trong vài giờ, nên đà tăng hôm thứ Hai có thể nhanh chóng nhường chỗ cho đợt giảm mới. Nhà đầu tư cũng đang chờ số liệu về chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưu tiên theo dõi, dự kiến công bố ngày thứ Tư (25/11).

SỨC ÉP ĐỐI VỚI CÁC KẾ HOẠCH IPO

Với các doanh nghiệp AI Trung Quốc đang chuẩn bị niêm yết, những biến động mạnh của thị trường làm phức tạp thêm kế hoạch đó.

Theo hãng tin Bloomberg, DeepSeek, Moonshot AI và StepFun nằm trong nhóm đối thủ trực tiếp của Anthropic đang cân nhắc hoặc chuẩn bị chào bán cổ phiếu. Kế hoạch của các công ty này không hoàn toàn phụ thuộc vào diễn biến cổ phiếu Anthropic, song đà suy yếu của xu hướng đầu tư vào cổ phiếu AI trên toàn cầu khiến các thương vụ IPO này trở nên phức tạp hơn.

Ngoài ra, thời điểm và mức giá chào bán có thể chịu tác động khi nhà đầu tư phải đối mặt với bối cảnh quy định đang thay đổi cùng các khoản lỗ lớn từ những thương vụ trước đó.

Theo các nhà phân tích, thương vụ IPO của Anthropic tuần trước đã góp phần kích hoạt đợt bán tháo mạnh trên các cổ phiếu AI, gây thiệt hại nặng tại nhiều thị trường châu Á.

Trước đó, tại Trung Quốc, xu hướng đầu tư từng đưa các tập đoàn công nghệ nước này trở thành nhóm cổ phiếu được săn đón nhất thế giới đã chuyển thành đợt bán tháo, khiến các cổ phiếu thuộc 3 chỉ số công nghệ của thị trường Trung Quốc và Hồng Kông mất tổng cộng 1,7 nghìn tỷ USD vốn hóa kể từ cuối tháng 6. Tốc độ IPO dồn dập cũng chậm lại, trong khi cổ phiếu của những công ty từng nổi bật như Z.AI và CXMT đi xuống.

“Trong nửa cuối năm 2026, cơn sốt AI đã hạ nhiệt giữa lúc thị trường biến động, khi nhà đầu tư tập trung nhiều hơn vào lợi nhuận trên vốn đầu tư", bà Thea Jamison, CEO công ty Change Global Investment có trụ sở tại New York, nhận định với Bloomberg.

Theo bà Jamison, thị trường IPO tại Trung Quốc nhìn chung đã chững lại, khi cả Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) và Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hồng Kông (SFC) đều yêu cầu các ngân hàng và đơn vị trung gian nâng cao chất lượng của các thương vụ.

Từ đầu năm đến nay, hoạt động huy động vốn của các công ty AI đã giúp tổng số tiền thu về từ các đợt IPO tại Hồng Kông đạt 52,3 tỷ USD. Mức này đưa năm 2026 lên vị trí thứ hai trong lịch sử, chỉ sau đỉnh 57,8 tỷ USD của năm 2010.

Đồ họa: Bloomberg

Tuy nhiên, một số thương vụ gần đây cho thấy tâm lý hưng phấn với AI có thể đảo chiều nhanh đến mức nào. Z.AI và MiniMax Group nằm trong số những công ty AI tạo sinh đầu tiên niêm yết tại Hồng Kông hồi tháng 1.

Cổ phiếu Z.AI hiện đã giảm hơn 85% so với đỉnh hồi tháng 6, sau khi tăng tới 2.000% trong chưa đầy 6 tháng. Trong khi đó, cổ phiếu MiniMax, đối thủ nhỏ hơn của Z.AI, đã giảm xuống dưới giá chào bán trong tháng này.

IPO CỦA ANTHROPIC TẠO MỐC THAM CHIẾU CHO NGÀNH

Dù thị trường biến động, ông Kieron Poon, Giám đốc đầu tư mảng cổ phiếu châu Á của công ty Aberdeen Investments, cho rằng việc Anthropic, doanh nghiệp dẫn đầu thị trường, trở thành công ty đại chúng có thể hỗ trợ kế hoạch chào bán cổ phiếu của các công ty phát triển mô hình AI khác.

Theo ông Poon, IPO của Anthropic tạo ra mốc tham chiếu cho thị trường và giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn mô hình hoạt động của nhóm doanh nghiệp này. OpenAI - công ty đứng sau mô hình ChatGPT - cũng có thể tiếp bước bằng một thương vụ IPO vào năm sau.

“Mức định giá của Anthropic tốt hơn so với những lo ngại trước đó của thị trường, qua đó hỗ trợ tâm lý chung của ngành công nghệ và có thể thúc đẩy tiến trình IPO của OpenAI”, ông Poon nhận xét.

Ông Poon cho rằng sau đó, thị trường có thể bớt lo ngại về mức độ minh bạch của doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) tại các công ty phát triển mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trên toàn cầu, vì chuẩn mực báo cáo của các công ty này sẽ dần thống nhất hơn.

Về kế hoạch cụ thể, các nguồn tin của Bloomberg cho biết Moonshot AI, nhà phát triển mô hình Kimi K3, đã hoàn tất đợt gọi vốn tư nhân cuối cùng trước khi IPO, với mức định giá công ty khoảng 50 tỷ USD. Công ty này đang hướng tới đợt IPO tại Hồng Kông trong quý 1/2027 và đặt mục tiêu huy động tối đa 5 tỷ USD.

DeepSeek cũng đang nhắm tới một đợt niêm yết lớn vào đầu năm 2027. Hồi tháng 10, nguồn tin của Bloomberg cho biết công ty khởi nghiệp này có thể huy động được ít nhất 80 tỷ nhân dân tệ (12 tỷ USD) trong vòng gọi vốn mới nhất, vượt xa mục tiêu ban đầu là 50 tỷ nhân dân tệ (khoảng 7,5 tỷ USD).

Bloomberg cũng cho biết Infinigence AI, nhà cung cấp hạ tầng đám mây AI có trụ sở tại Thượng Hải và được tập đoàn công nghệ Tencent Holdings cùng công ty Baidu đầu tư, đã nộp hồ sơ niêm yết không công khai tại Hồng Kông. Đợt niêm yết này có thể diễn ra trong nửa đầu năm sau. Một công ty khởi nghiệp khác cũng ở Thượng Hải là StepFun đang cân nhắc huy động khoảng 500 triệu USD.

“Trong ngắn hạn, tôi cho rằng cơn sốt IPO tại Trung Quốc và Hồng Kông sẽ chưa quay trở lại cho đến khi tâm lý thị trường được cải thiện. Dù vậy, IPO của Moonshot AI đã được chuẩn bị từ trước và sẽ là thương vụ được chờ đợi nhất trong ngắn hạn”, bà Jamison nhận định với Bloomberg.