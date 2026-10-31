Kế hoạch huy động tiền cổ đông trả nợ cho một lô đất của Viconship

Cảng Đình Vũ Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Anh

Ngày 20/10, HĐQT CTCP Container Việt Nam (Viconship, HoSE: VSC) thông qua việc chào bán hơn 187,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng, tỷ lệ 2:1, dự kiến thu về gần 1.872 tỷ đồng trong quý IV/2026 - quý II/2027. Đơn vị tư vấn phát hành là Công ty cổ phần Chứng khoán VIX.

Theo phương án sử dụng vốn, 85% dành để trả nợ, trong đó ưu tiên đầu tiên là trả 883 tỷ đồng cho chi nhánh HDBank Hải Phòng, sau đó là 699 tỷ cho Eximbank Hải Phòng. 290 tỷ còn lại được góp vào Công ty TNHH Hải An Green Shipping Lines phục vụ kế hoạch đóng mới tàu container.

Trong đó, khoản HDBank thuộc hợp đồng tín dụng ký ngày 27/6/2025, tiền vay dùng để thanh toán tiền nhận chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty TNHH Harbour City cho đối tác. Khoản vay kéo dài 5 năm với lãi suất 10%/năm cho 6 tháng đầu tiên, sau đó được điều chỉnh 6 tháng/lần bằng lãi suất cơ sở của ngân hàng công bố có hiệu lực tại thời điểm điều chỉnh cộng 2,5%/năm. Gốc vay được ân hạn 24 tháng.

Còn vốn vay từ Eximbank được Viconship sử dụng để thanh toán tiền mua phần góp vốn tại Cảng Nam Hải Đình Vũ, góp vốn vào Hải An Green Shipping Lines và mua cẩu bờ.

Dự án bất động sản 6.000m2 của VSC và T&D Group

Ngày 1/7/2025, HĐQT Viconship thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng 65% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Harbour City.

Theo nghị quyết của VSC, thương vụ gắn với kế hoạch thực hiện dự án bất động sản trên khu đất có diện tích dự kiến khoảng 6.000m² tại Khu đô thị mới Ngã 5 – sân bay Cát Bi, Hải Phòng.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026, Ban tổng giám đốc Viconship đánh giá việc mua Harbour City là "giao dịch mua nhóm tài sản và nợ phải trả, không phải là hợp nhất kinh doanh". Tài sản đảm bảo cho khoản vay tại HDBank Hải Phòng là chính lô đất 6.000m2 cùng toàn bộ phần vốn góp của các thành viên tại Harbour City, tức cả phần vốn 35% của bà Tơ.

Đến ngày 31/12/2025, báo cáo tài chính hợp nhất Viconship ghi nhận khoản đặt cọc nhận chuyển nhượng Harbour City là 913,397 tỷ đồng.

Đến tháng 3/2026, Viconship công bố hoàn tất việc nhận chuyển nhượng. Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được công bố kèm theo, Harbour City có vốn điều lệ hơn 1.406 tỷ đồng, trong đó Viconship sở hữu 65%, bà Đoàn Thị Tơ nắm 35% vốn. Dù chỉ còn là thành viên thiểu số, bà Tơ vẫn giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Harbour City.

Bà Tơ là nhân vật không xa lạ trong lịch sử Viconship. Năm 2021, nhóm cổ đông liên quan tới nhóm T&D Group nắm tới 30% cổ phần VSC. Trong đó, bà Đoàn Thị Tơ nắm 7,07%, bà Tạ Kim Chi nắm 6,9%, ông Đoàn Quang Huy nắm 5,65%, còn CTCP Tập đoàn T&D Group và CTCP Thành Đức Hải Phòng mỗi doanh nghiệp nắm 5,18%.

Bà Tơ là người sáng lập T&D Group, còn bà Tạ Kim Chi là con dâu bà Tơ. Thành Đức Hải Phòng, sau đổi tên thành Thành Đức Holding, cũng có lịch sử sở hữu gắn với nữ doanh nhân này.

Đến năm 2022, nhóm cổ đông liên quan T&D đã có nhiều giao dịch thoái vốn, giảm đáng kể tỷ lệ sở hữu trực tiếp được công bố.

Mối quan hệ giữa T&D và Viconship không chỉ dừng ở việc sở hữu cổ phiếu.

Viconship từng hợp tác với T&D Group trong dự án khách sạn Hyatt Place Hải Phòng. Theo báo cáo thường niên năm 2022, khoản hợp tác đầu tư mà Viconship tham gia có quy mô gần 824 tỷ đồng.

Một mắt xích khác giữa hai doanh nghiệp nằm ở nhân sự quản trị. Ông Nguyễn Đức Dũng, người từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Viconship từ tháng 5/2024 đến tháng 4/2025, có lịch sử điều hành các doanh nghiệp gắn với T&D Group và là con rể của bà Tơ. Sau khi thôi vị trí Chủ tịch Viconship, ông Nguyễn Đức Dũng tiếp tục tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2025–2030.

Tại ĐHĐCĐ 2026, Chủ tịch Nguyễn Xuân Dũng cho biết VSC mua chi phối một công ty bất động sản để phục vụ kế hoạch xây dựng trụ sở.

BDSV và những mối liên hệ với Gelex

Song song với Harbour City, Viconship còn theo đuổi một thương vụ M&A doanh nghiệp bất động sản khác có quy mô lớn hơn.

Ngày 2/7/2025, HĐQT thông qua chủ trương ký hợp đồng đặt cọc với ông Hoàng Ngọc Tuấn. Mục tiêu là mua 100% vốn Công ty TNHH Hạ tầng công nghiệp và bất động sản Viconship (BDSV), với giá không quá 1.100 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026, Viconship đã đặt cọc tổng cộng 825 tỷ đồng, bằng 75% giá mua tối đa, trong khi giao dịch vẫn chưa hoàn tất.

Dù mang tên Viconship, BDSV không phải công ty con của VSC khi thành lập. Doanh nghiệp ra đời ngày 17/12/2024 với vốn 500 tỷ, do ông Hoàng Ngọc Tuấn sở hữu, sau đó tăng vốn lên 1.100 tỷ trong năm 2025.

BDSV xuất hiện trong những khoản đầu tư hạ tầng có sự tham gia của CTCP Hạ tầng Gelex (Gelex Infra), doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Gelex.

BDSV, Gelex Infra và Tổng CTCP Dịch vụ tổng hợp dầu khí (Petrosetco) đã cùng thành lập ba doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng nước.

Ở hai pháp nhân hạ tầng nước khác, BDSV cũng được ghi nhận nắm 10% vốn, trong khi Gelex Infra và Petrosetco nắm phần còn lại với tỷ lệ khác nhau.

Không dừng ở đó, BDSV còn được xác định là cổ đông sáng lập CTCP Titan Hải Phòng, pháp nhân liên quan dự án Khu công nghiệp Trấn Dương – Hòa Bình (khu A), giai đoạn 1, quy mô gần 208 ha tại Hải Phòng. Đây cũng là doanh nghiệp nằm trong hệ thống đầu tư hạ tầng của GELEX Infra.

Trong phương án trái phiếu kèm chứng quyền 1.500 tỷ đồng, được ĐHĐCĐ 2026 thông qua với 99,43% phiếu, ghi rõ một mục đích là "mua chi phối phần vốn góp/cổ phần tại các công ty bất động sản và bất động sản khu công nghiệp". Trái phiếu này lãi 8%/năm, kèm quyền mua cổ phiếu giá 10.000 đồng.

Cộng hai thương vụ, đến 30/6/2026, Viconship đã chi khoảng 1.739 tỷ đồng cho hai công ty bất động sản. Hai thương vụ trên xuất hiện trong giai đoạn Viconship tăng mạnh cả về tài sản và nợ.

Tài sản tăng nhanh, nợ vay phình to

Trước khi tham gia hai thương vụ bất động sản trên, Viconship đã trải qua giai đoạn mở rộng mạnh trong lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

Tại ĐHĐCĐ thường niên tháng 6/2024, doanh nghiệp thông qua kế hoạch nhận chuyển nhượng tối đa 100% vốn Cảng Nam Hải Đình Vũ, với tổng mức đầu tư không vượt quá 3.450 tỷ đồng.

Để phục vụ thương vụ, HĐQT Viconship ngày 28/6/2024 phê duyệt phương án vay vốn tại Eximbank – chi nhánh Hải Phòng với hạn mức 1.450 tỷ đồng.

Việc thâu tóm Nam Hải Đình Vũ giúp doanh nghiệp mở rộng năng lực khai thác cảng tại Hải Phòng.

Cùng thời gian, Viconship tăng cường đầu tư vào các doanh nghiệp vận tải biển như CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH), CTCP Vận tải biển Vinaship (VNA), đồng thời tham gia liên doanh HAGR nhằm phát triển đội tàu container.

Các khoản đầu tư này có sự liên kết tương đối rõ với hoạt động cảng biển: mở rộng khả năng vận chuyển, tăng lượng hàng qua cảng và từng bước hình thành chuỗi dịch vụ logistics tích hợp.

Theo báo cáo tài chính, tổng tài sản Viconship tăng từ khoảng 5.190 tỷ đồng cuối năm 2023 lên gần 14.854 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2026. Trong cùng kỳ, nợ phải trả tăng từ khoảng 1.897 tỷ đồng lên 7.593 tỷ đồng.

Riêng dư nợ vay và thuê tài chính đạt khoảng 6.503 tỷ đồng, tăng gần 5.000 tỷ đồng so với cuối năm 2023.

Dòng tiền cũng phản ánh nhu cầu vốn lớn của cuộc mở rộng. Năm 2025, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm gần 3.847 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh dương khoảng 627,5 tỷ đồng. Cùng năm, doanh nghiệp ghi nhận hơn 5.026 tỷ đồng tiền thu từ đi vay.

Dù vậy, hoạt động cốt lõi của Viconship vẫn ghi nhận tăng trưởng. Năm 2025, doanh thu thuần hợp nhất đạt khoảng 3.206 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 526 tỷ đồng.

Theo báo cáo xếp hạng tín nhiệm tháng 7/2026 của VIS Rating, Viconship được đánh giá ở mức A, triển vọng ổn định, nhờ vị thế trong lĩnh vực cảng container và khả năng sinh lời của hoạt động khai thác.