Kế hoạch đầu tư 54 tỷ euro của Pháp chịu sức ép ngân sách

Các đồng tiền giấy euro. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Tòa Kiểm toán Pháp mới đây cảnh báo chương trình đầu tư France 2030 đang tạo sức ép lớn lên ngân sách nước này, khi Nhà nước phải huy động ngân sách cho nhiều khoản hỗ trợ đã cam kết.

Được Tổng thống Emmanuel Macron khởi xướng năm 2021 với quy mô 54 tỷ euro (60,07 tỷ USD), France 2030 hướng tới phát triển công nghệ, tăng năng lực sản xuất và giảm phụ thuộc vào bên ngoài. Chương trình hỗ trợ các lĩnh vực như năng lượng, ô tô, hàng không, y tế và công nghệ số, đồng thời thúc đẩy giảm phát thải.

Theo số liệu kiểm toán được báo chí Pháp dẫn lại, đến cuối năm 2025, Nhà nước đã ký hợp đồng hỗ trợ 7.377 dự án, tổng trị giá 33,4 tỷ euro, nhưng mới giải ngân 14 tỷ euro. Lịch thanh toán phần còn lại chưa rõ, do phụ thuộc nhiều vào tiến độ các dự án công nghiệp.

Theo báo Le Monde (Pháp), một số dự án đã phải trì hoãn hoặc giãn thời gian thực hiện. Chương trình có thể kéo dài bảy đến tám năm, thay vì 5 năm như dự kiến. Tòa Kiểm toán cũng cho rằng việc thiếu ưu tiên rõ ràng có nguy cơ khiến nguồn lực bị dàn trải.

Một bất cập khác là trợ cấp không hoàn lại chiếm tới 82% hỗ trợ tài chính, gây tốn kém cho ngân sách hơn so với ứng vốn có hoàn trả hoặc góp vốn vào doanh nghiệp. Tòa Kiểm toán khuyến nghị chỉ dùng trợ cấp khi thực sự cần thiết, đồng thời tăng sử dụng các biện pháp như mua sắm công và cải thiện quy định.

Hiệu quả tổng thể của chương trình vẫn khó đánh giá. Đến cuối năm 2025, mới có 642 dự án hoàn thành, chưa tới 10% số dự án được tài trợ.

Về kết quả ban đầu, nghiên cứu của Tổng cục Doanh nghiệp (DGE), thuộc Bộ Kinh tế Pháp, công bố ngày 12/10 ghi nhận tác động tích cực. Nghiên cứu ước tính sau hai năm kể từ khi được cam kết hỗ trợ, số lao động tại doanh nghiệp thụ hưởng cao hơn khoảng 9%, còn giá trị máy móc và thiết bị sản xuất cao hơn 11% so với trường hợp không nhận hỗ trợ. Đánh giá dựa trên việc so sánh với nhóm doanh nghiệp nộp hồ sơ nhưng không được lựa chọn.