Bóng đá Hàn Quốc chìm trong khủng hoảng.

KBS đưa tin FIFA và Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đã gửi thư cho KFA, bày tỏ quan ngại về những thay đổi mà tổ chức này dự định áp dụng đối với cơ chế bầu chủ tịch.

Sau khi ông Chung Mong-kyu rời vị trí, KFA lên kế hoạch mở rộng quy mô cử tri lên khoảng 20.000 người. Động thái này nhằm thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Cải cách Bóng đá Hàn Quốc, cơ quan được thành lập dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tuy nhiên, phương án trên vấp phải sự phản đối từ FIFA. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới lo ngại việc tổ chức bỏ phiếu trực tuyến với số lượng cử tri lớn có thể làm suy giảm tính bảo mật, đặc biệt là nguyên tắc bỏ phiếu kín. FIFA đồng thời đề nghị KFA xem xét lại toàn bộ quy trình, chuyển sang mô hình bầu cử lấy đại hội toàn thể làm trung tâm.

Trước những cảnh báo này, KFA buộc phải tạm hoãn các cuộc họp đại hội toàn thể và Hội đồng quản trị để điều chỉnh những quy định liên quan. Việc chưa thể hoàn tất sửa đổi điều lệ khiến kế hoạch tổ chức bầu chủ tịch mới trong năm nay chính thức đổ vỡ.

KFA hiện chưa công bố thời điểm cụ thể cho cuộc bầu cử tiếp theo. Dù vậy, tổ chức này khẳng định sẽ sớm hoàn thiện quy chế theo khuyến nghị của FIFA và AFC để tiến hành bỏ phiếu. Theo quy định hiện hành, KFA phải giải quyết vấn đề nhân sự cấp cao chậm nhất vào tháng 3/2027.

Như vậy, chiếc ghế quyền lực nhất của bóng đá Hàn Quốc tiếp tục bỏ trống, trong khi nỗ lực cải tổ bộ máy quản lý đang gặp thêm trở ngại từ những bất đồng về cơ chế bầu cử.

Bóng đá Hàn Quốc đang đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng sau thất bại tại World Cup 2026. HLV Hong Myung-bo và Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu lần lượt rời vị trí. Trong khi đó, nội bộ đội tuyển cũng xuất hiện mâu thuẫn liên quan tới Son Heung-min.