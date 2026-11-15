Kế hoạch chuyển nhượng của Pochettino tại MU

Pochettino được cấp ngân sách mua sắm.

Theo Mirror, MU sẵn sàng tham gia thị trường chuyển nhượng mùa đông với ưu tiên hàng đầu là chiêu mộ một trung vệ đẳng cấp. Đây được xem là sự thay đổi đáng kể trong kế hoạch chuyển nhượng của đội chủ sân Old Trafford, vốn không muốn thực hiện những thương vụ lớn vào giữa mùa giải.

Trong danh sách mục tiêu của MU hiện có ba cái tên đáng chú ý tại Premier League gồm Nathan Collins (Brentford), Calvin Bassey (Fulham) và Jarrad Branthwaite (Everton).

Cả ba đều sở hữu thể hình, sức mạnh và khả năng tranh chấp tốt, những yếu tố phù hợp với hệ thống phòng ngự dâng cao mà Pochettino thường triển khai. Dù vậy, việc thuyết phục các đội bóng Anh nhả trụ cột ngay giữa mùa giải được dự báo không hề dễ dàng.

Ở ngoài Premier League, MU cũng dành sự quan tâm cho Jacobo Ramón, trung vệ đang khoác áo Como. Cầu thủ này vừa gây ấn tượng trong chiến thắng 4-1 của Como trước chính "Quỷ đỏ" tại Champions League.

Hàng phòng ngự đang trở thành điểm yếu chí mạng của "Quỷ đỏ". MU là đội bóng để thủng lưới nhiều nhất trong số các CLB thuộc năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu trên mọi đấu trường. Tình trạng này khiến đội bóng sa sút và buộc ban lãnh đạo phải xem xét lại chiến lược nhân sự.

Mùa hè vừa qua, Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox cùng bộ phận tuyển dụng đã không ưu tiên bổ sung trung vệ, với kế hoạch giải quyết vấn đề này vào mùa hè năm 2027. Tuy nhiên, những diễn biến trên sân cho thấy quyết định đó gây ra nhiều hệ lụy. Sự xuất hiện của Pochettino vì thế được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt trong quá trình tái thiết.

CĐV Manchester United phẫn nộ CĐV MU gây chú ý với những biểu ngữ phản đối giới chủ CLB trong trận hòa 4-4 trước Aston Villa tại Premier League 2026/27 rạng sáng 9/11.