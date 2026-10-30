Kế hoạch chuyển nhượng của MU

MU muốn có Calvert-Lewin.

Mùa giải 2026/27 đang diễn ra không như kỳ vọng với MU. Khả năng ghi bàn hạn chế trở thành một trong những vấn đề lớn của đội bóng dưới thời Michael Carrick, đặc biệt khi Benjamin Sesko liên tục vắng mặt vì chấn thương ống chân.

Tiền đạo 23 tuổi chưa thi đấu kể từ trận thua Brighton tại Carabao Cup hồi giữa tháng 9. Theo kết quả chẩn đoán, anh có thể phải nghỉ thêm khoảng 4 tháng. Do đó, đội chủ sân Old Trafford nhiều khả năng phải tìm kiếm một chân sút mới ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Theo The Athletic, Dominic Calvert-Lewin của Leeds là một trong những cái tên được MU cân nhắc. Tiền đạo 29 tuổi nằm trong danh sách theo dõi của đội bóng từ lâu. Bộ phận tuyển trạch đánh giá khả năng thực hiện thương vụ vào tháng 1, dù cơ hội thành công được nhận định không cao.

Ngoài Calvert-Lewin, MU còn đưa Nicolo Tresoldi vào danh sách mục tiêu. Chân sút 22 tuổi đang gây ấn tượng trong màu áo Club Brugge với 11 bàn thắng sau 12 trận mùa này. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh giành chữ ký của Tresoldi được dự báo rất khốc liệt khi Chelsea, Man City, Arsenal và Barcelona cũng quan tâm.

Ba cái tên còn lại gồm Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Igor Matanovic (Freiburg) và Dion Beljo (Dinamo Zagreb). Mateta sở hữu kinh nghiệm tại Premier League với 50 bàn sau 164 lần ra sân. Trong khi đó, Matanovic ghi 7 bàn trên mọi đấu trường mùa này, còn Beljo đạt phong độ cao với 17 pha lập công sau 17 trận cho Dinamo Zagreb.

Không chỉ hàng công, MU còn muốn bổ sung một hậu vệ trái sau chấn thương của Luke Shaw. Cầu thủ đang thuộc biên chế Man City, Rayan Aït-Nouri, được cho là sẵn sàng cân nhắc chuyển đến Old Trafford trong tháng 1. Gia nhập Man City từ Wolves vào hè 2025, hậu vệ người Algeria chưa có nhiều cơ hội thể hiện. Anh mới thi đấu 168 phút trên mọi đấu trường mùa này.