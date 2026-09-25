Kế hoạch cải tạo 'tòa nhà xấu xí nhất Paris' bị tạm hoãn

Tháp Montparnasse với mặt ngoài kính tối màu, nổi bật giữa trung tâm Paris

Từng bị ví như một “cục u” trên đường chân trời Paris, Tháp Montparnasse từ lâu là công trình gây nhiều tranh cãi. Du khách lên đài quan sát của tòa tháp thậm chí thường đùa rằng khung cảnh thành phố sẽ đẹp hơn khi không nhìn thấy chính tòa nhà này.

Được khánh thành năm 1973, Tháp Montparnasse là một khối kiến trúc cao tầng màu tối, nổi bật giữa khu phố lịch sử ở phía Nam Paris. Công trình cao 210m và hiện là tòa nhà chọc trời cao nhất trong khu vực trung tâm Paris.

Sau hơn một thập kỷ nghiên cứu và tranh luận, kế hoạch cải tạo toàn diện tòa tháp một lần nữa rơi vào bế tắc. Nguyên nhân lần này là bất đồng giữa các chủ sở hữu tư nhân về phương án và chi phí dự án.

Dự án 800 triệu euro đình trệ

Kế hoạch cải tạo được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo nặng nề của tòa tháp và khu vực xung quanh. Theo phương án được xây dựng, toàn bộ công trình 59 tầng sẽ được thay mới mặt tiền bằng kính, bổ sung cây xanh, xây dựng sân thượng vườn tại tầng 16 và một khu nhà kính nông nghiệp trên nóc.

Dự án cũng bao gồm một khách sạn trải trên 3 tầng của tòa nhà, cùng các không gian văn phòng và giải trí mới.

Tuy nhiên, chi phí dự án đã tăng mạnh, đặc biệt do quy mô lớn của công việc loại bỏ amiăng. Tổng mức đầu tư ước tính hiện lên tới 800 triệu euro, cao hơn gấp đôi so với con số ban đầu.

Các đồng sở hữu tư nhân của tòa tháp, trong đó có các quỹ đầu tư và công ty bảo hiểm Pháp đã họp trong tuần này để bỏ phiếu về việc khởi động giai đoạn đầu của dự án. Giai đoạn này bao gồm loại bỏ amiăng, tháo dỡ nội thất và một phần mặt tiền.

Tuy nhiên, hơn 3/4 số đồng sở hữu đã bỏ phiếu phản đối dự án sau những bất đồng về phương án cải tạo và chi phí.

Đây được xem là cơ hội cuối cùng để dự án được khởi động trước khi giấy phép xây dựng hết hạn vào cuối tháng 11.

Trong khi đó, tòa tháp đã được di dời và đóng cửa để chuẩn bị cải tạo, làm dấy lên lo ngại công trình có thể rơi vào tình trạng bỏ không kéo dài. Mùa hè năm nay, lực lượng cứu hỏa từng phải can thiệp sau khi một số mảnh kính rơi từ tòa nhà xuống đường phố bên dưới. Không có người bị thương trong sự cố.

Có thể thu nhỏ quy mô cải tạo

Bốn đồng sở hữu tòa tháp vẫn ủng hộ việc cải tạo tòa tháp. Nhóm này ra tuyên bố chung kêu gọi các đồng sở hữu, đối tác tài chính và chính quyền địa phương sớm ngồi lại để tìm giải pháp cho tương lai của Tháp Montparnasse.

Một số đồng sở hữu kỳ vọng có thể đạt được thỏa thuận về một phương án cải tạo mới với quy mô nhỏ hơn và chi phí thấp hơn.

Trong khi đó, một kiến trúc sư được giao cải tạo trung tâm mua sắm nằm dưới chân tòa tháp cùng các tòa nhà lân cận. Kế hoạch bao gồm mở rộng không gian dành cho người đi bộ, giảm diện tích bê tông và bổ sung thêm cây xanh.

Giới chức địa phương muốn bảo đảm dự án này vẫn được triển khai ngay cả khi kế hoạch cải tạo Tháp Montparnasse tiếp tục đình trệ.

Văn phòng thị trưởng Paris cho biết chính quyền thành phố muốn đưa ra một “giải pháp thay thế” để khu vực này không bị bỏ dở.

Trong khi đó, một số ủy viên hội đồng đề xuất phá bỏ tòa tháp và thay thế bằng một công viên, qua đó tạo thêm không gian xanh và góp phần làm mát thành phố trong những đợt nắng nóng mùa hè.

Tương lai của Tháp Montparnasse vì thế vẫn chưa được quyết định. Sau hơn một thập kỷ chuẩn bị cho một cuộc “lột xác”, công trình từng bị gắn với biệt danh “tòa nhà xấu xí nhất Paris” lại đứng trước một ngã rẽ mới.