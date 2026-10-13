Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch 56/KH-TLĐ năm 2026 tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 như sau:

Cụ thể, tại mục Mục III.1.1 Kế hoạch 56/KH-TLĐ năm 2026 về Các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động của các cấp công đoàn gồm các hoạt động chủ yếu sau:

1. Hoạt động thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh

1.1. Tham mưu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp

Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham mưu, đề xuất tổ chức các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động, các công đoàn cơ sở có kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật, đông người lao động, nơi có nhiều người lao động khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, vùng sâu - vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, có nhiều người lao động phải trực và làm việc vào dịp Tết Nguyên đán... Mức chi dự kiến: 2.500.000 đồng/suất (trong đó 2.000.000 đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật);

Kế hoạch 56: Dự kiến tặng phần quà 500.000 đồng cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, cụ thể ra sao? Ảnh minh họa

Đề xuất, tham mưu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo một số bộ, ngành, một số Đại biểu Quốc hội chuyên trách và lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động công đoàn cơ sở như trên, mức chi dự kiến: 1.500.000 đồng/suất (trong đó 1.000.000 đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật). Kinh phí thực hiện chi từ quỹ hoạt động thường xuyên tại cấp Tổng Liên đoàn.

Như vậy, đoàn viên, người lao động được nhận 1.000.000 - 2.000.000 đồng tiền mặt và phần quà 500.000 đồng dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 khi thuộc trường hợp:

- Có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp;

- Làm việc tại công đoàn cơ sở có kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật;

- Làm việc tại công đoàn cơ sở có đông người lao động;

- Nơi có nhiều người lao động khó khăn, thu nhập thấp;

- Bị ảnh hưởng bởi thiên tai;

- Làm việc tại vùng sâu, vùng xa;

- Làm ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- Có nhiều người lao động phải trực và làm việc vào dịp Tết Nguyên đán.

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2027 CBCCVC và NLĐ kéo dài bao nhiêu này theo Công văn 10065?

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Mùi 2027 kéo dài 7 ngày liên tục, bắt đầu từ thứ Năm 4/2/2027 (28 tháng Chạp) và kết thúc hết thứ Tư 10/2/2027 (mùng 5 tháng Giêng). Cụ thể:

Căn cứ Công văn 10065/VPCP-KGVX ngày 02/10/2026 của Văn phòng Chính phủ về phương án nghỉ một số dịp Lễ, Tết năm 2026 và năm 2027. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ 07 ngày dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

Theo Công văn 10065/VPCP-KGVX năm 2026, phương án nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 kéo dài 07 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 04/02/2027 đến hết thứ Tư ngày 10/02/2027.

Đây là phương án được Phó Thủ tướng Chính phủ đồng ý trên cơ sở đề xuất của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10033/TTr-BNV ngày 11/9/2026.

Theo phương án được chấp thuận, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 04/02/2027 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) kéo dài liên tục đến hết Thứ Tư, ngày 10/02/2027 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Như vậy, CBCCVC và người lao động khu vực Nhà nước sẽ có 07 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2027 liên tục. Ngày 11/02/2027 (tức mùng 6 tháng Giêng) là ngày làm việc trở lại theo phương án này.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định.