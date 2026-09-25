Kẻ hiếp dâm bé gái 13 tuổi lĩnh án 8 năm tù

Toàn cảnh phiên tòa

Tòa án nhân dân khu vực 13 - Đồng Nai vưa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Điểu Tư (25 tuổi, ngụ xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai) 8 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 11/4/2026, Điểu Tư đến nhà em T.N.T. (SN 2013, ngụ xã Phú Nghĩa) để rủ đi uống rượu. Khi không thấy người nhà em T., Điểu Tư vào phòng ngủ và phát hiện em đang ngủ.

Tại đây, Điểu Tư nảy sinh ý định và thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với em T. Sau sự việc, em T. kể lại với mẹ. Gia đình sau đó đưa em đến cơ quan công an trình báo. Ngày 12/4/2026, Điểu Tư đến Công an xã Phú Nghĩa đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền được bảo vệ và sự phát triển bình thường của trẻ em. Sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi, các tình tiết của vụ án và đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử tuyên phạt Điểu Tư 8 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.