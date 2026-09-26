Kệ hàng trống trơn, ôtô bị nước lũ nhấn chìm ở Bangkok

Mưa lớn kéo dài gần 48 giờ khiến nhiều khu vực ở Bangkok ngập sâu, buộc chính quyền tuyên bố tình trạng thảm họa lũ lụt trên toàn bộ 50 quận của thủ đô Thái Lan vào ngày 26/9. Ảnh: Reuters.

Lo ngại mưa lớn tiếp tục gây ngập và làm gián đoạn việc đi lại, người dân tại một số khu vực của Bangkok tăng cường mua thực phẩm, nước uống và đồ dùng thiết yếu trong ngày 26/9. Ảnh: Reuters.

Tại Bangkok và các tỉnh lân cận, lượng khách đến các cửa hàng tiện lợi tăng mạnh. Ở một số cửa hàng 7-Eleven, khách hàng chủ yếu mua các loại đồ ăn chế biến sẵn, thực phẩm ăn liền, nước uống, sữa tươi, sữa chua uống, bánh mì và đồ ăn nhẹ. Một số cửa hàng cũng ghi nhận lượng mua tăng đối với thực phẩm tươi, thực phẩm khô và các mặt hàng thiết yếu khác. Ảnh: National Thailand.

Một số cửa hàng tiện lợi và cửa hàng trong khu dân cư đã xuất hiện tình trạng hết hàng trên kệ. Tuy nhiên, đây chủ yếu là tình trạng thiếu hàng cục bộ trong thời gian ngắn, chưa cho thấy nguồn cung thực phẩm bị gián đoạn trên diện rộng. Các nhà bán lẻ đang bổ sung hàng cho những chi nhánh có nhu cầu tăng cao. Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cũng kêu gọi người dân không hoảng loạn trước nguy cơ thiếu thực phẩm và chỉ mua lượng hàng cần thiết. Ảnh: The Pattaya News.

Mưa lớn khiến nước từ hệ thống kênh rạch tràn vào nhà dân, nhà hàng, cửa hàng và các con hẻm. Tại một số khu vực thấp, người dân phải kê đồ đạc lên cao, chuyển ôtô, xe máy và các vật dụng có giá trị ra khỏi vùng ngập. Ảnh: National Thailand.

Tại nhiều quận trung tâm, các chủ cửa hàng phải đóng cửa tạm thời hoặc đưa hàng hóa, thiết bị điện và tài sản lên vị trí cao hơn để hạn chế thiệt hại. Somkid Pheuk-ngam (67 tuổi), một người bán hàng sống gần con kênh ở phía bắc trung tâm Bangkok, cho biết nước đã dâng gần đến thắt lưng. Bà phải đóng cửa hàng suốt hai ngày vì không thể đi lại an toàn. Ảnh: Reuters.

Gần 300 mm mưa trút xuống Bangkok trong khoảng 48 giờ, khiến nhiều tuyến đường lớn bị ngập. Một số ôtô bị nước nhấn chìm một phần, còn người đi xe máy phải dắt xe qua các đoạn đường ngập sâu. Chính quyền cảnh báo người dân hạn chế ra ngoài nếu không thật sự cần thiết. Ít nhất 93 tuyến đường được khuyến cáo tránh đi do ngập hoặc ùn tắc nghiêm trọng, trong đó có các tuyến Ekkamai, Vibhavadi Rangsit, Ramkhamhaeng, Lat Krabang, Chaeng Watthana, Srinakarin, Din Daeng và Lat Phrao. Ảnh: Reuters.

Một số tuyến đường được xếp vào mức cảnh báo nghiêm trọng do nước dâng cao, giao thông ùn tắc và điều kiện đi lại nguy hiểm. Người dân tại các khu vực trũng và gần kênh rạch được yêu cầu kiểm tra tình trạng đường trước khi di chuyển, đồng thời đưa tài sản lên nơi cao hơn. Ảnh: Reuters.

Để giảm lượng phương tiện trên đường, các trường học ở Bangkok sẽ đóng cửa vào ngày 27/9. Những cán bộ, công chức thuộc chính quyền Bangkok không cần có mặt trực tiếp cũng được yêu cầu làm việc tại nhà; trong khi các lực lượng phụ trách công trình công cộng, vệ sinh môi trường và ứng phó khẩn cấp vẫn làm việc bình thường. Ảnh: Reuters.