Kẻ giết người trốn truy nã bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã ra quyết định phục hồi điều tra bị can đối với Phan Văn Chương, biệt danh Ba Cùm (SN 1997, trú tại tổ dân phố Hương Long, phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa), sau khi đối tượng này bị bắt giữ theo hai quyết định truy nã.

Gần 7 năm về trước, vào đêm 26/11/2029, Chương cùng một số người bạn bày cuộc nhậu tại nhà một người quen ở thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa lúc bấy giờ. Chưa tàn cuộc nhậu thì phát sinh mâu thuẫn gay gắt giữa Chương với anh Nguyễn H.P (SN 1983, trú tại thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh), dẫn đến cãi vã, xô xát. Trong cuộc xô xát đó, Chương đã cầm con dao đâm anh P một nhát vào vùng ngực trái, khiến nạn nhân gục ngã tại hiện trường. Dù đã được người thân đưa đi cấp cứu nhưng anh P đã tử vong khi chưa kịp đến bệnh viện.

Bị can Phan Văn Chương sau khi bị bắt giữ theo hai quyết định truy nã.

Sau khi gây ra án mạng, hung thủ lẩn trốn khỏi nơi cư trú, nhưng từ kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi cùng với các chứng cứ thu thập được, trong hai ngày 28/11/2019 và 3/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã đối với Phan Văn Chương về tội danh “Giết người”.

Điều đáng nói là trước khi gây ra vụ án nêu trên, Chương đã từng gây rối trật tự công cộng tại thôn Phú Sơn, xã Cam Phú, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa; nên hai ngày trước khi bị khởi tố về tội danh "Giết người", Chương đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can về tội danh “Gây rối trật tự công cộng”, đến ngày 18/8/2020 ra quyết định truy nã thứ hai.

Sau gần 7 năm trốn nã, ngày 19/10/2026, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện, vây bắt Phan Văn Chương khi đối tượng này đang ẩn mình tại thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa.