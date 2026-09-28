Kẻ gian nhắm vào xe tải chở chip GPU Nvidia tại Mỹ nhưng chỉ lấy được 18 tấn cát thử nghiệm

Cơn sốt trí tuệ nhân tạo bùng nổ trên toàn cầu đã biến các dòng chip xử lý đồ họa (GPU) cao cấp thành mục tiêu săn đón hàng đầu của giới tội phạm. Mới đây, một vụ trộm xe đầu kéo hy hữu đã xảy ra tại Newark, California (Mỹ), nhắm trực diện vào các thùng container mang nhận diện thương hiệu của tập đoàn công nghệ Nvidia và công ty khởi nghiệp xe tự hành PlusAI.

Những kẻ thực hiện vụ trộm đinh ninh bên trong là lô linh kiện bán dẫn đắt đỏ có giá trị lên tới hàng triệu USD. Tuy nhiên, nhóm đạo chích này đã phải nhận một kết cục bất ngờ khi mở khóa thùng xe: bên trong hoàn toàn không có bất kỳ bộ vi xử lý nào, mà chỉ chứa vỏn vẹn 40.000 pound (tương đương khoảng 18 tấn) cát chuyên dụng.

Xe đầu kéo mang logo Nvidia và PlusAI chứa toàn cát trong quá trình thử nghiệm

Hiện trường vụ trộm xe container dán nhận diện thương hiệu công nghệ

Sự việc chỉ được phát hiện một cách tình cờ vào sáng ngày 24/9. Khi đó, một lãnh đạo cấp cao của công ty phát triển công nghệ tự lái PlusAI nhận được tin nhắn từ người quen, cho biết phương tiện gắn logo công ty đang đỗ bất thường gần khu vực làm việc của họ tại Newark, California.

Đối chiếu với dữ liệu giám sát hành trình và vị trí đỗ quy định, những thùng rơ-moóc này vốn phải nằm cố định bên ngoài kho hàng, cách vị trí mới được phát hiện khoảng 800 mét. Lực lượng cảnh sát địa phương lập tức được điều động tới hiện trường để điều tra.

Kẻ trộm tưởng vớ bẫm từ Nvidia nhưng nhận cái kết đắng

Tại đây, nhà chức trách ghi nhận phần khóa càng bảo vệ thùng container đã bị phá hoại hoàn toàn bằng thiết bị chuyên dụng. May mắn thay, hệ thống đầu kéo trang bị nhiều công nghệ tự lái đắt giá của PlusAI vẫn được cất giữ an toàn trong nhà kho từ trước đó nên không bị đánh cắp.

Lý do kỹ thuật đằng sau khối lượng 18 tấn cát bên trong thùng xe

Bà Lauren Kwan, đại diện phát ngôn của PlusAI, sau đó đã xác nhận toàn bộ số hàng hóa bên trong phương tiện vẫn còn nguyên vẹn sau khi lực lượng chức năng thu hồi. Dưới góc độ kỹ thuật, việc chở đầy cát hoàn toàn là quy trình vận hành tiêu chuẩn của các kỹ sư nghiên cứu giao thông thông minh.

Khối lượng 18 tấn cát này đóng vai trò là tải trọng mô phỏng thiết yếu. Trong quá trình phát triển thuật toán điều khiển cho xe tải tự hành, phần mềm AI cần liên tục thu thập dữ liệu và đánh giá phản ứng của xe khi di chuyển với tải trọng lớn trên nhiều địa hình đường sá thực tế khác nhau.

Nvidia là một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới

Sự hiện diện đồng thời của logo Nvidia và PlusAI bên ngoài thân xe xuất phát từ chương trình hợp tác nghiên cứu giải pháp phần cứng kết hợp nền tảng tính toán trí tuệ nhân tạo giữa hai doanh nghiệp, chứ không phản ánh hàng hóa lưu trữ bên trong.

Phần cứng điện toán cao cấp trở thành mục tiêu hàng đầu của tội phạm vận tải

Theo phân tích từ chuyên trang công nghệ Tom's Hardware, thương hiệu giá trị cao của Nvidia vô tình biến các thùng xe thử nghiệm thành miếng mồi béo bở. Dù cảnh sát chưa đưa ra kết luận chính thức về động cơ, bối cảnh thực tế cho thấy các thiết bị điện toán hiệu năng cao đang nằm trong tầm ngắm đặc biệt tại thị trường Bắc Mỹ.

Dữ liệu theo dõi chuỗi cung ứng từ công ty phân tích rủi ro Verisk CargoNet phản ánh rằng thiết bị mạng viễn thông doanh nghiệp và linh kiện bán dẫn đang là nhóm hàng hóa có tỷ lệ bị nhắm tới cao nhất. Trước đó, các đơn vị vận chuyển máy đào Bitcoin hay pin xe điện Tesla từng đối mặt với nhiều vụ cướp có tổ chức, thậm chí các băng nhóm còn cố tình dàn cảnh va chạm giao thông để áp chế đoàn xe an ninh bảo vệ.