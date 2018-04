Kẻ gian đột nhập tiệm vàng, 'cuỗm' lô trang sức trị giá 700 triệu đồng

Công an huyện Tân Kỳ đang phối hợp cùng cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An điều tra vụ việc kẻ gian đột nhập tiệm vàng trên địa bàn lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Ngày 1/4, Trung tá Đinh Ngọc Dung, Trưởng Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An điều tra vụ việc 1 kẻ gian đột nhập tiệm vàng trên địa bàn lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Kẻ gian đột nhập vào tiệm vàng giữa đêm khuya, lấy nhiều tài sản.

Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, vào rạng sáng 29/3, lợi dụng lúc vắng người, kẻ gian đã đột nhập vào tiệm vàng Ngọc Khanh ở khối 3, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ do ông Hoàng Văn Khanh làm chủ.

Tại đây, đối tượng đã cạy tủ lấy đi nhiều vàng tây, bạc... rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đến sáng cùng ngày, chủ cửa hàng phát hiện vụ việc đã trình báo với cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra camera an ninh của cửa hàng, cơ quan chức năng xác định, kẻ trộm đột nhập lúc rạng sáng, leo lên tầng 4 của tiệm vàng, phá cửa đột nhập vào nhà sau đó cạy tủ lấy đi một số trang sức bằng vàng tây và bạc.

Tên trộm rất chuyên nghiệp và nguy hiểm, trang bị dao bấm, cao khoảng hơn 1,7m, thuận tay trái, chân đi khập khiễng.

Theo thống kê ban đầu, tổng giá trị tài sản bị kẻ gian lấy đi là khoảng 700 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ngọc Tuấn