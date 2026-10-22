Kẻ đột nhập vào nhà Nana nhận án tù 7 năm

Tháng Mười Một năm ngoái, ‘A’ đã đột nhập vào nhà Nana, dùng vũ khí đe dọa và yêu cầu cô giao nộp tài sản. Trong quá trình khống chế ‘A’, cả Nana và mẹ cô đều bị thương.

Sau sự việc, ‘A’ đã đệ đơn kiện ngược lại Nana, cho rằng chính mình mới là người bị cô gây thương tích, đồng thời cáo buộc cô phạm tội cố ý giết người và hành hung gây thương tích nghiêm trọng. Tuy nhiên, cảnh sát xác định hành động của Nana là hành vi tự vệ chính đáng và quyết định không chuyển hồ sơ vụ án sang giai đoạn truy tố.

Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng Sáu vừa qua, ‘A’ đã bị kết án 7 năm tù. Mặc dù phía công tố đề nghị mức án 10 năm tù trong quá trình phúc thẩm, tòa án vẫn cho rằng mức án ban đầu là phù hợp và bác bỏ kháng cáo từ cả hai phía. Với phán quyết vào hôm nay (22/10), mức án dành cho đối tượng trong vụ án đột nhập và cướp tài sản vẫn được giữ nguyên như tại phiên tòa sơ thẩm.

Trước đó, vào ngày 21/10, phía Sublime, công ty quản lý của Nana bày tỏ lo ngại khi cá nhân 'A' phủ nhận các cáo buộc, thậm chí còn gửi thư đến các cơ quan truyền thông với khẳng định rằng mình bị buộc tội một cách bất công. Công ty quản lý cho biết: "Việc đưa ra những tuyên bố trái với sự thật của 'A' đang gây ra tổn thương thứ cấp cho các nạn nhân. Nana cũng đã đệ đơn tố cáo hình sự đối với 'A' vì hành vi vu khống. Sau quá trình điều tra, 'A' đã bị truy tố với cáo buộc vu khống".