Kẻ đầu cơ vé SEVENTEEN cuối cùng đã bị trừng trị

Một số đối tượng đầu cơ vé chuyên nghiệp có hành vi mua bán trái phép vé concert của nhóm nhạc SEVENTEEN đã bị kết án tù và buộc phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính lên tới hơn 1 tỷ won (khoảng hơn 19 tỷ đồng).

Vào ngày 28/9, công ty quản lý Pledis Entertainment đã đưa ra thông báo: "Một số đối tượng đầu cơ vé chuyên nghiệp bị bắt giữ gần đây đã lần lượt nhận mức án tù là 1 năm 8 tháng và 1 năm 4 tháng, đồng thời bị buộc phải nộp lại tổng số tiền hơn 1 tỷ won".

Công ty cho biết thêm: "Quá trình điều tra vẫn đang tiếp diễn đối với các đối tượng đầu cơ vé chuyên nghiệp khác, đặc biệt là những kẻ hoạt động từ nước ngoài", đồng thời khẳng định: "Chúng tôi sẽ tiếp tục truy cứu trách nhiệm của những cá nhân này đến cùng theo quy định của pháp luật, không khoan nhượng và kiên quyết xử lý hành vi mua bán vé trái phép".

Trước đó, vào tháng 3/2026, Pledis từng thông báo về việc cảnh sát đã bắt giữ một đường dây đầu cơ vé, nhóm đối tượng sử dụng các chương trình tự động (macro) để thu gom lượng lớn vé rồi bán lại với giá cao, qua đó trục lợi bất chính khoảng 7 tỷ won (khoảng hơn 130 tỷ đồng) và cho biết công ty đã tích cực cung cấp các dữ liệu liên quan cũng như ý kiến ​​chính thức cho cơ quan thực thi pháp luật.

Vào thời điểm đó, Cơ quan Cảnh sát tỉnh Gyeonggi (khu vực phía Bắc) đã bắt giữ 16 đối tượng đầu cơ vé và chuyển hồ sơ của 3 người trong số đó, bao gồm cả kẻ cầm đầu, sang cơ quan công tố để tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự.

Kết quả xử lý hình sự đối với các bài đăng ác ý cũng đã được công bố. Pledis cho biết: "Liên quan đến một vụ việc đã được trình báo trước đó, một bị cáo bị truy tố vì hành vi phỉ báng nghệ sĩ mới đây đã bị tuyên phạt 2 triệu won (gần 40 triệu đồng) tại phiên tòa sơ thẩm". Bị cáo này đã kháng cáo phán quyết, và quy trình xét xử phúc thẩm hiện đang được tiến hành. Pledis nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý mạnh tay dựa trên chính sách không khoan nhượng, tuyệt đối không có sự nương nhẹ hay thỏa thuận dàn xếp nào".