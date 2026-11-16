Kẻ đánh người dã man ở Tây Ninh: Hai người lạnh lùng đứng xem

Xem đoạn video tài xế ô tô Nguyễn Tấn Lộc (32 tuổi) hành hung anh Trần Hoài Phương (36 tuổi, chạy xe máy) ở Tây Ninh tối 13/11, người ta không chỉ rùng mình về sự dã man của hành vi đấm, đá liên tiếp vào đầu, mặt ngay cả khi nạn nhân đã nằm dưới đường, mà còn lạnh lòng về một chi tiết “phụ”: Hai người, một nam, một nữ đứng ngay ở nơi xảy ra vụ việc nhưng không hề có động thái can ngăn.

Đây không phải cuộc cãi vã thông thường, mà là những cú đá vào đầu một người đã nằm dưới đất. Nhìn cảnh ấy, thật khó để không đặt câu hỏi: Sao có thể đứng nhìn một người bị đánh vào chỗ hiểm như vậy?

Tài xế ô tô đấm, đá liên tiếp vào đầu người đi xe máy trước sự chứng kiến của hai người khác. (Ảnh cắt từ clip).

Xem clip ngắn, chưa thể biết hai người này có quan hệ gì với tài xế, có sợ bị tấn công hay đã làm gì trước và sau đoạn video, nhưng hình ảnh ấy vẫn khiến người ta phải suy nghĩ về sự thờ ơ trước bạo lực.

Không ai đòi hỏi người chứng kiến buộc phải lao vào giằng co với một kẻ hung hãn. Nhưng ít nhất, khi thấy một người bị đánh liên tiếp vào đầu, chẳng lẽ không thể hô hoán, kêu gọi người khác giúp đỡ hoặc tìm cách báo công an?

Sợ bị liên lụy là tâm lý dễ hiểu, sợ bị đánh theo cũng là điều có thật. Nhưng nếu có điều kiện giúp đỡ mà vẫn chọn đứng nhìn, mặc kệ người khác bị hành hung, thì đó là sự vô cảm không thể bênh vực.

Điều đáng nói là người bị đánh lúc ấy gần như không thể tự bảo vệ mình. Một cú đá vào đầu cũng có thể gây thương tích nghiêm trọng, huống hồ là nhiều cú đá liên tiếp. Trong tình huống như vậy, sự giúp đỡ kịp thời của những người xung quanh có thể tạo ra khác biệt rất lớn.

Thử nghĩ, nếu người nằm dưới đường hôm ấy là cha, là mẹ, là anh em hay con cái mình, chứng kiến người khác đứng nhìn như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy thế nào?

Chắc chắn không ai muốn người thân của mình bị bỏ mặc giữa lúc nguy hiểm. Vậy tại sao khi người gặp nạn là một người xa lạ, sự giúp đỡ lại trở thành chuyện có cũng được, không có cũng chẳng sao?

Nguyễn Tấn Lộc tại cơ quan công an.

Không phải ai cũng đủ dũng cảm để trực tiếp ngăn chặn một vụ hành hung. Nhưng giúp đỡ người gặp nạn đâu chỉ có một cách. Một tiếng hô hoán, một cuộc gọi báo công an, tìm thêm người hỗ trợ... đều cần thiết và có thể làm thay đổi kết cục.

Điều đáng lên án không phải là sự sợ hãi, mà là thái độ thấy người khác gặp nguy hiểm, có thể giúp nhưng vẫn mặc kệ.

Chúng ta thường rất dễ nổi giận khi xem một đoạn video bạo lực trên mạng xã hội. Người ta chỉ trích kẻ hành hung, đòi xử lý nghiêm, thậm chí phẫn nộ thay cho nạn nhân. Nhưng những lời lên án ấy sẽ trở nên vô nghĩa nếu ngoài đời thực, khi tận mắt chứng kiến một người bị đánh, chúng ta lại quay đi vì nghĩ rằng không liên quan đến mình.

Trong vụ việc ở Tây Ninh, hành vi của tài xế Nguyễn Tấn Lộc đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật. Còn hai người xuất hiện trong video có thực sự thờ ơ hay không, cần thêm thông tin mới có thể kết luận. Nhưng có một điều có thể khẳng định rằng thấy người khác bị hành hung, có khả năng giúp đỡ bằng một cách nào đó mà vẫn dửng dưng đứng nhìn là thái độ đáng lên án.

Đừng để việc mặc kệ người khác bị đánh trước mặt mình trở thành chuyện bình thường, bởi đến một ngày chính mình gặp nạn, điều đáng sợ nhất có lẽ không chỉ là kẻ đang ra tay, mà còn là những người xung quanh có thể giúp nhưng chẳng ai muốn làm gì.

Thấy người nguy kịch mà không cứu giúp có thể bị xử lý hình sự Luật sư Bùi Công Tài, Giám đốc Chi nhánh Lâm Đồng - Công ty Luật TNHH Nguyễn & Brothers cho biết, pháp luật không bắt buộc người dân phải trực tiếp lao vào can ngăn một vụ ẩu đả, bởi hành động này có thể gây nguy hiểm cho chính người can thiệp. Theo luật sư, cần phân biệt hai tình huống. Khi kẻ hành hung đang hung hãn, liên tục tấn công, người chứng kiến không trực tiếp can ngăn vì lo sợ bị đánh là phản ứng tự bảo vệ bản thân có thể hiểu được. Tuy nhiên, khi hành vi tấn công đã chấm dứt, nếu nạn nhân đang nguy kịch, người chứng kiến có đủ điều kiện cứu giúp nhưng cố tình bỏ mặc thì có thể phát sinh trách nhiệm pháp lý. Luật sư Tài viện dẫn điểm e khoản 3 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, theo đó hành vi không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng có thể bị phạt tiền 2-3 triệu đồng. Ngoài ra, Điều 132 Bộ luật Hình sự quy định người thấy người khác đang nguy hiểm đến tính mạng, có điều kiện nhưng không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mức hình phạt cao nhất là 7 năm tù trong trường hợp làm chết từ hai người trở lên. Luật sư khuyến cáo, khi chứng kiến hành hung, người dân nên giữ khoảng cách an toàn, hô hoán, gọi cảnh sát 113 và cấp cứu 115, đồng thời tìm cách hỗ trợ nạn nhân ngay khi điều kiện cho phép.