Ngày 20/11, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố Phạm Anh Tài (tức Tài "Đen", 36 tuổi, trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) cùng 13 bị can.

Đối tượng côn đồ, bản tính hung hãn

Theo cơ quan điều tra, Phạm Anh Tài là đối tượng có bản tính côn đồ, hung hãn, manh động, liều lĩnh đã liên tiếp gây ra nhiều vụ án cố ý gây thương tích từ khi chưa thành niên.

Năm 2005 (khi mới 15 tuổi), Tài đã sử dụng dao bấm đâm bị thương một người với thương tích 35%, sau đó bị xử phạt 2 năm tù. Sau khi ra tù, Tài cùng đồng bọn sử dụng dao rựa và các hung khí nguy hiểm khác liên tiếp gây ra 5 vụ án cố ý gây thương tích khác trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (cũ).

Tháng 2/2016, sau khi chấp hành xong các bản án phạt tù về địa phương, Tài không thay đổi nhận thức, không làm ăn lương thiện mà tiếp tục lôi kéo, chỉ đạo đồng bọn tiếp tục hoạt động phạm tội.

Ngày 5/8/2018, Phạm Anh Tài cùng đồng bọn gây ra vụ án giết người tại quán Bar Window tại thành phố Kon Tum (cũ) rồi bỏ trốn, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum (cũ) truy nã về tội "Giết người".

Quá trình trốn truy nã, Phạm Anh Tài tiếp tục lôi kéo, chỉ đạo nhiều đối tượng gây nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng khác, trong đó ngày 19/01/2026 Phạm Anh Tài cùng Lê Văn Ân thực hiện hành vi cướp tài sản tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Trà Bá, tỉnh Gia Lai bị bắt giữ thì mới dừng lại.

Ngày 4/2/2025, Cục Cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Ân.

Ngày 5/2/2026, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đã trực tiếp tiếp cận, vận động, thuyết phục đối tượng Phạm Anh Tài ra đầu thú, giao nộp 4 khẩu súng quân dụng gồm 2 súng K54, 1 súng K59 và 1 súng ngắn hiệu ZORAKI cùng 45 viên đạn, tất cả các khẩu súng trên đều đã lên nòng.

Cơ quan điều tra thực nghiệm lại vụ án. Ảnh Công an cung cấp.

Chuỗi vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Từ vụ nổ súng tại quán Bar Window năm 2018 khiến 2 người tử vong, Phạm Anh Tài tiếp tục bị xác định có liên quan đến nhiều vụ án giết người, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản và tổ chức hoạt động bảo kê tại Kon Tum, Pleiku.

Theo tài liệu điều tra, tối 5/8/2018, do mâu thuẫn với nhóm người Hải Phòng đến thành phố Kon Tum làm ăn, Phạm Anh Tài chỉ đạo đàn em về nhà lấy 2 khẩu súng AK, sau đó cùng đồng bọn đến quán Bar Window, số 604 Nguyễn Huệ, sử dụng súng bắn và dao tấn công nhóm đối phương.

Vụ việc khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương. Sau đó, nhóm của Tài tiếp tục đến 3 địa điểm là nơi ở của nhóm người Hải Phòng để nổ súng, đập phá tài sản rồi bỏ trốn.

Ngày 8/8/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum khởi tố vụ án, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Tài về tội "Giết người". 11 đồng phạm trong vụ án đã bị truy tố, xét xử.

Trong thời gian trốn truy nã, Tài tiếp tục gây ra nhiều vụ việc nghiêm trọng. Ngày 1/5/2022, tại khu vực cầu Kroong, xã Sa Bình, khi đang ngồi nói chuyện với một phụ nữ, Tài xảy ra mâu thuẫn với Lê Lợi và Trương Đức Tín. Tài dùng dao đâm khiến anh Tín tử vong, anh Lợi bị thương nặng rồi bỏ trốn.

Ngày 11/6/2022, Tài cùng đồng phạm mang mã tấu, súng CZ và các phương tiện đến nhà Lê Danh Điện tại số 183 Nguyễn Thiện Thuật nhằm chém Lê Trung Tiên, người tổ chức sới bạc tại đây. Sau khi thực hiện hành vi, nhóm đối tượng tẩu thoát, tiêu hủy vật chứng và che giấu tội phạm.

Đối tượng Phạm Anh Tài. Ảnh Công an cung cấp.

Đầu năm 2023, Tài tiếp tục chỉ đạo đàn em giải quyết các mâu thuẫn liên quan hoạt động bảo kê nhân viên nữ rót bia. Ngày 15/2/2023, nhóm của Tài đến nhà Nguyễn Thanh Tú tại 409 Hùng Vương, chém anh Tú gây thương tích 11% và chém bà Nguyễn Thị Nhơn, mẹ anh Tú, gây thương tích 4%.

Đến tối 17/5/2023, theo chỉ đạo của Tài, nhóm đàn em sử dụng mã tấu chém Bùi Anh Duy trên đường Trần Hưng Đạo, khiến nạn nhân bị tổn thương cơ thể 57%.

Ngày 28/7/2023, Tài cùng Lê Văn Ân, Ngô Tấn Long gặp ông Nguyễn Văn Anh để đe dọa, buộc người này chi 90 triệu đồng mỗi tháng tiền bảo kê trong việc xây mộ.

Sau khi ông Anh đã đưa 45 triệu đồng và trì hoãn việc đưa tiền, tối 3/8/2023, nhóm của Tài mang súng AK, dao, tuýp sắt, xà beng đến đập phá tài sản tại nhà ông Anh, sau đó bắn 2 phát súng vào một căn nhà khác nơi ông Anh ở. Lo sợ, từ tháng 10/2023 đến tháng 7/2025, ông Anh phải đưa cho nhóm của Tài tổng cộng 1,845 tỷ đồng.

Cuối năm 2023, Tài tiếp tục chỉ đạo đàn em tổ chức thu tiền bảo kê của các nhân viên nữ phục vụ tiếp bia tại quán karaoke, quán nhậu ở thành phố Kon Tum (cũ), với mức 80.000 đồng mỗi tiếp viên mỗi ca. Những người không đóng tiền sẽ không được đi làm hoặc có thể bị đánh đập nếu tự ý đi làm mà không báo cho nhóm này.

Không chỉ hoạt động tại Kon Tum, Tài còn tìm cách mở rộng địa bàn sang Pleiku. Ngày 17/5/2024, nhóm của Tài tìm chém Nguyễn Anh Đức do người này không đồng ý chi tiền bảo kê. Các đối tượng mang theo súng AK, K54 và mã tấu đến khu nhà trọ tìm Đức. Không tìm được người này, nhóm đã đe dọa những người thuê trọ và chém bị thương anh Nguyễn Văn Tuấn.

Đến ngày 29/6/2025, Tài tiếp tục chỉ đạo đồng phạm tìm đánh Lê Quốc Nghĩa nhằm bảo kê hoạt động mua bán ma túy. Tại nhà Phạm Quốc Lực, Tài dùng lưỡi lê kẹp cổ Nghĩa, dùng báng súng đánh vào đầu nạn nhân. Khẩu súng bị cướp cò, đạn bắn trúng vùng bụng Trần Minh Tú, gây thương tích 2%. Nghĩa bỏ chạy ra đường nhưng tiếp tục bị nhóm đối tượng truy đuổi, chém gây thương tích 45%.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố: Phạm Anh Tài (7 tiền án, 1 tiền sự) về các tội: “Giết người”; “Cố ý gây thương tích”; “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; “Cưỡng đoạt tài sản”; “Cướp tài sản”; “Hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”. Lê Văn Ân (SN 1991, trú tỉnh Quảng Ngãi; 01 tiền án, 01 tiền sự) về các tội: “Giết người”; “Cố ý gây thương tích”; “Cưỡng đoạt tài sản”; “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; “Che giấu tội phạm”. Ngô Tấn Long (SN 1994, trú tại tỉnh Quảng Ngãi; 1 tiền án) về các tội: “Cố ý gây thương tích”; “Cưỡng đoạt tài sản”; “Cướp tài sản”; “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; “Giao cấu với người; “Che giấu tội phạm”. Mai Anh Dũng (SN 1992, trú tại tỉnh Quảng Ngãi; 01 tiền án) về các tội: “Giết người”; “Cưỡng đoạt tài sản”; “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; “Không tố giác tội phạm” Lương Phú Sỹ (SN 1997, trú tại tỉnh Quảng Ngãi; 01 tiền sự) về các tội: “Cố ý gây thương tích”; “Cướp tài sản”; “Cưỡng đoạt tài sản”; “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; “Không tố giác tội phạm” Trần Văn Sơn (SN 1995, trú tại tỉnh Hà Tĩnh; 2 tiền án) về các tội: “Cố ý gây thương tích”; “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; “Không tố giác tội phạm”. Văn Đức Long (SN 1991, trú tại tỉnh Quảng Ngãi; 5 tiền án) về các tội: “Cướp tài sản”; “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; “Không tố giác tội phạm”; Văn Chí Thành (SN 985, trú tại tỉnh Quảng Ngãi; 2 tiền án) về các tội: “Cướp tài sản”; “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; “Cố ý gây thương tích”; “Không tố giác tội phạm”. Trương Hải Nam (SN 1995, trú tại tỉnh Quảng Ngãi; 1 tiền án) về các tội: “Cưỡng đoạt tài sản”; “Cố ý gây thương tích”; “Không tố giác tội phạm”. Nguyễn Hồng An (SN 1987, trú tại tỉnh Quảng Ngãi; 02 tiền án) về các tội: Cưỡng đoạt tài sản; Không tố giác tội phạm. Trần Quốc Việt (SN 1999, trú tại tỉnh Quảng Ngãi; 1 tiền án) về các tội: Cố ý gây thương tích “Cưỡng đoạt tài sản”; “Không tố giác tội phạm”. Nguyễn Viết Phú (SN 1979, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) về tội: “Cưỡng đoạt tài sản”. Nguyễn Nhật Phong (SN 2002, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) về tội: “Cưỡng đoạt tài sản”. Phạm Ái Quốc (SN 1987, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) về tội: “Cưỡng đoạt tài sản”.