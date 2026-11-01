Kẻ 'cõng' 3 tiền án lại đột nhập nhà người quen trộm tài sản

Trước đó, Công an phường Cái Răng (TP Cần Thơ) tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Văn Trường về việc chị ruột là bà N.T.L. (SN 1969, ngụ khu vực 3, phường Cái Răng, TP Cần Thơ) bị mất 1 điện thoại di động iPhone 14 Pro Max, 1 sợi dây chuyền vàng 18k trị giá 8,7 triệu đồng và 16 triệu đồng tiền mặt. Thời điểm tiếp nhận tin báo, bà L. đang trong bệnh viện điều trị bệnh.

Đối tượng Tài cùng tang vật.

Công an phường Cái Răng khẩn trương phân công lực lượng đến bệnh viện làm việc với bị hại, đồng thời tiến hành kiểm tra hiện trường, trích xuất dữ liệu camera, thu thập tài liệu, chứng cứ và xác minh các mối quan hệ liên quan.

Công an phường tập trung làm rõ nghi vấn đối với Lê Hữu Tài (SN 1976; ngụ xã Châu Thành, TP Cần Thơ là đối tượng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ), có quan hệ quen biết với bị hại, từng nhiều lần đến nhà bà L.

Tích cực truy tìm, Công an phường phát hiện Tài xuất hiện trên địa bàn phường Ninh Kiều nên đưa về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, Tài thừa nhận lợi dụng mối quan hệ quen biết, sự tin tưởng và lúc bị hại sơ hở để đột nhập trộm số tài sản trên. Sau đó, Tài mang sợi dây chuyền đi bán lấy tiền tiêu và đưa điện thoại trộm được cho người thân sử dụng.

Công an phường Cái Răng đã thu giữ 7 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại iPhone 14 Pro Max mới mua; đồng thời thu hồi chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max của bị hại do người thân của Tài giao nộp. Hiện, Công an phường Cái Răng đang củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.