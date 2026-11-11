Kể chuyện văn hóa Mường bằng ngôn ngữ sân khấu thực cảnh

Chương trình do đạo diễn văn hóa Trần Trung và đạo diễn Mai Long thực hiện, với sự tham gia của nghệ nhân, người dân địa phương và lực lượng diễn viên quần chúng. Điểm nhấn là vở diễn thực cảnh kéo dài 60 phút, gồm ba chương, chín cảnh, khai thác chất liệu văn hóa bản địa kết hợp cảnh quan thiên nhiên vùng Suối Chiếu.

Thay vì tái hiện một tích truyện dân gian có sẵn, ê-kíp lựa chọn câu chuyện về mối quan hệ cha con làm mạch kể xuyên suốt, qua đó kết nối đời sống cộng đồng với hành trình tiếp nối những giá trị truyền thống.

Khách mời tham dự họp báo thông tin về chương trình nghệ thuật thực cảnh "Hồn Mường thức giấc". Ảnh: BTC

Chương đầu tiên “Tiếng gọi bản Mường”, tái hiện nhịp sống thường ngày qua các hoạt động lên nương, gánh nước, nhóm bếp, làm nghề, hát giao duyên và chuẩn bị ngày cưới. Giữa không khí sinh hoạt cộng đồng là mâu thuẫn giữa hai cha con: người cha mong con tiếp nối lời mo và tri thức tổ tiên, trong khi người con muốn lựa chọn con đường riêng.

Sang chương “Ngọn lửa ngàn đời”, người cha qua đời khi những lời truyền dạy còn dang dở. Trong không gian tang lễ và tiếng mo, người con nhớ lại huyền thoại đi tìm lửa. Theo kịch bản, ngọn lửa mang về bản bất ngờ vụt tắt, buộc con người phải tiếp tục hành trình tìm kiếm, học cách tự tạo ra lửa và truyền dạy cho nhau. Hình ảnh nhiều điểm sáng nối tiếp từ một bếp lửa nhỏ tượng trưng cho sức sống và sự trao truyền tri thức qua các thế hệ.

Ở chương cuối “Hồn Mường thức giấc”, người con tìm đến nghệ nhân để học lại tiếng nói, câu hát và những tri thức cha từng gìn giữ. Trong ngày cưới của đôi trẻ, khi một câu hát bị quên lãng, nghệ nhân cùng phụ nữ, trai gái và trẻ nhỏ nối lời, tạo nên đại cảnh cộng đồng giàu cảm xúc.

Đạo diễn Mai Long chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: BTC

Chia sẻ về ý tưởng dàn dựng, đạo diễn Mai Long cho biết ê-kíp mong muốn kết hợp cảnh quan thiên nhiên với văn hóa bản địa để tạo nên ngôn ngữ nghệ thuật riêng, đưa di sản đến gần hơn với công chúng. Theo đạo diễn, hình tượng cha con là sợi dây kết nối các chất liệu văn hóa, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm trao truyền di sản giữa các thế hệ.

Chương trình khai thác tiếng hát Đang, điệu múa Mợi của nghệ nhân Mường bản Thải, nhịp đâm đuống từ các bản Thải, Mỏ, Chiếu cùng nhiều phong tục, sinh hoạt truyền thống. Nghệ nhân các dân tộc Dao, Mông, Kinh trên địa bàn cũng tham gia.

Đáng chú ý, khoảng 300 học sinh Trường THPT Tân Lang dự kiến góp mặt trong lực lượng diễn viên quần chúng, cùng người dân tái hiện đời sống và diễn xướng bản Mường.

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình. Ảnh: BTC

Bên cạnh vở diễn, ban tổ chức dự kiến phát triển cánh đồng hoa hàng chục héc-ta và không gian trải nghiệm “Nhập Mường”, lấy cảm hứng từ văn hóa tâm linh, chất liệu Mo Mường. Không gian được dàn dựng bằng âm thanh, ánh sáng, bóng tối và các tình huống bất ngờ, tạo trải nghiệm huyền bí cho du khách trước khi bước vào chương trình chính.

Ông Đinh Đức Thắng - Chủ tịch UBND xã Mường Cơi kỳ vọng chương trình sẽ góp phần gìn giữ văn hóa Mường, tạo thêm cơ hội để nghệ nhân truyền dạy, thế hệ trẻ thêm tự hào về quê hương và thu hút du khách đến với địa phương.

Theo Ban tổ chức, các nội dung liên quan đến nghi lễ, mo tang lễ và phong tục truyền thống tiếp tục được hoàn thiện, đối chiếu cùng nghệ nhân và cộng đồng sở tại trước khi công bố phiên bản biểu diễn chính thức.