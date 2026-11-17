Các thành viên "Đà Nẵng tui" kỳ vọng tạo lập cộng đồng yêu văn hóa cho những ai yêu văn hóa nghệ thuật Ảnh: T.V

Tạo lập cộng đồng yêu văn hóa

Tham gia sự kiện Kết nối nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026 với chủ đề “Lịch sử của ngày mai” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, nhóm “Đà Nẵng tui” thực hiện triển lãm kể những câu chuyện phía sau các hiện vật lâu đời tại bảo tàng.

Chia sẻ về ý tưởng, họa sĩ Trần Việt Huy, Giám đốc nghệ thuật nhóm “Đà Nẵng tui” cho biết, triển lãm lấy cảm hứng từ những khoảng trống trên các pho tượng tại bảo tàng. Nhóm chọn phương pháp “Di sản tăng cường” kết hợp công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) để “lấp đầy” những khoảng trống ngay trên không gian ảo.

Cụ thể, khi tham quan các hiện vật tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm như tượng Bồ tát Tara, thần Ganesha hay Skanda…, du khách có thể sử dụng điện thoại thông minh quét mã AR để quan sát hình ảnh phục dựng những bộ phận bị khuyết thiếu của pho tượng, dựa trên tư liệu nghiên cứu và hình dáng hiện vật gốc. Người xem có cơ hội hình dung đầy đủ hơn diện mạo tác phẩm, đồng thời khám phá những câu chuyện về các vị thần trong đời sống tín ngưỡng của người Chăm.

Thông qua triển lãm, nhóm gửi gắm thông điệp rằng, công nghệ có thể giúp người xem tái hiện những giá trị di sản bị thời gian bào mòn mà không cần chạm vào hiện vật gốc.

Chị Nguyễn Ngọc Thiên Hiếu, sáng lập nhóm “Đà Nẵng tui” cho hay, nhóm thành lập năm 2017, thực hiện triển lãm đầu tiên cùng tên vào năm 2018 với 35 tác phẩm về núi, cầu, phố, sông và biển Đà Nẵng.

Hiện nhóm có 6 thành viên, mỗi dự án quy tụ thêm 20 - 30 nghệ sĩ và các nhà sáng tạo nghệ thuật trong thành phố, với mong muốn trở thành không gian kết nối các nghệ sĩ, bạn trẻ quan tâm đến văn hóa nghệ thuật, tạo lập cộng đồng yêu văn hóa.

Gần 10 năm qua, nhóm tổ chức các triển lãm Nghệ, Lênh đênh, Rong - Rao, Kiều Kiều Giai Nhân… và các hoạt động trưng bày, workshop, talkshow, xây dựng không gian trực tuyến hơn 20.000 lượt theo dõi.

“Nhóm mong muốn kết nối tổ chức, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị của thành phố để cùng lan tỏa những câu chuyện văn hóa Đà Nẵng đến công chúng”, chị Hiếu bày tỏ.

Nhóm sinh viên xây dựng dự án "Bảo tàng đêm" giúp người trẻ tiếp cận văn hóa gần gũi, chủ động. Ảnh: T.V

Văn hóa với trải nghiệm, giải trí

Hướng đến mở rộng cách nhìn nhận của người trẻ về không gian bảo tàng, nhóm 5 sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học FPT Đà Nẵng triển khai dự án “Bảo tàng đêm”.

Dự án triển khai thông qua chiến dịch truyền thông đa nền tảng và sự kiện trải nghiệm để người trẻ từ 18 - 24 tuổi tiếp cận bảo tàng đêm.

Tống Thái Hà, Trưởng nhóm chia sẻ, dự án triển khai truyền thông qua 3 giai đoạn bằng hình ảnh thiết kế, video ngắn và bài viết khám phá các mô hình bảo tàng đêm tại Việt Nam và trên thế giới, từng bước giúp công chúng hình dung rõ hơn về mô hình và mong muốn tìm hiểu, tham gia các hoạt động.

Giai đoạn trọng tâm của dự án là hoạt động công bố MV âm nhạc Đêm ngỡ là mơ với 20.000 lượt xem và tổ chức sự kiện trải nghiệm ban đêm “Đêm trăm đèn”, dự kiến diễn ra tại Bảo tàng Đà Nẵng trong khuôn khổ Ngày hội Di sản năm 2026 do Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức.

“Thông qua các hoạt động ứng dụng nghệ thuật thị giác và công nghệ tương tác, sự kiện góp phần giới thiệu làng nghề lồng đèn Hội An cũng như kỳ vọng mang đến những trải nghiệm ý nghĩa, góp phần đưa ý tưởng trải nghiệm bảo tàng đêm đến gần hơn với người trẻ”, Hà chia sẻ.

Bà Ngô Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng nhìn nhận, đây là dự án “Bảo tàng đêm” đầu tiên được tổ chức tại thành phố, phù hợp định hướng đổi mới hoạt động bảo tàng và nhu cầu trải nghiệm văn hóa, vui chơi, giải trí về đêm của công chúng.

Việc đưa các hoạt động văn hóa vào không gian bảo tàng buổi tối góp phần làm phong phú trải nghiệm tham quan, tăng khả năng kết nối công chúng, tạo sức sống mới cho bảo tàng theo hướng hiện đại, sinh động và gần gũi.

Đây cũng là cơ sở để các bảo tàng nghiên cứu phát triển chương trình “Bảo tàng đêm”, “Tour đêm”, từng bước khai thác tiềm năng kinh tế đêm, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội thành phố.