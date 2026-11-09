Kể chuyện TP.HCM qua không gian số

Chiều 9/11, Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TP.HCM tổ chức họp báo giới thiệu “Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số trên địa bàn TP.HCM năm 2026” và phát động Cuộc thi “Tự hào Thành phố mang tên Bác”.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM cho biết, UBND thành phố giao Sở VH&TT chủ trì tổ chức tuần lễ với chủ đề “Sáng tạo không giới hạn - Kết nối giá trị thành phố”.

Sự kiện diễn ra từ ngày 13 - 14/11/2026 tại không gian đi bộ đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), hướng đến quảng bá TP.HCM trở thành điểm đến đổi mới sáng tạo, đồng thời tạo không gian kết nối giữa các nhà sáng tạo nội dung, doanh nghiệp, nền tảng công nghệ và công chúng.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phát biểu.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, năm 2026 đánh dấu 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026). Đây cũng là dịp để TP.HCM nhìn lại chặng đường phát triển, phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử và chủ động mở ra các không gian sáng tạo mới trong bối cảnh chuyển đổi số.

Lãnh đạo Sở VH&TT nhấn mạnh, trong thời đại số, các nhà sáng tạo nội dung (Content Creators, KOLs, KOCs), mạng lưới đa kênh (MCN) và nền tảng công nghệ ngày càng có vai trò quan trọng trong truyền thông, với khả năng lan tỏa rộng rãi, đặc biệt trong giới trẻ.

Thành phố kỳ vọng thông qua tuần lễ sẽ phát huy trách nhiệm xã hội của cộng đồng sáng tạo, góp phần xây dựng môi trường mạng văn minh, tích cực, lan tỏa những thông tin tốt đẹp và hình ảnh một TP.HCM năng động, hiện đại, nghĩa tình.

Bà Nguyễn Hồng Trang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội chia sẻ về mô hình Trạm truyền thông số – Studio Dlocals Hoàn Kiếm.

Cùng với tuần lễ, TP.HCM phát động Cuộc thi “Tự hào Thành phố mang tên Bác” trên các nền tảng số, trong đó có TikTok. Cuộc thi dành cho các tầng lớp nhân dân và cộng đồng sáng tạo nội dung, khuyến khích tổ chức, cá nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia, không phân biệt độ tuổi, ngành nghề hay địa bàn.

Ông Nguyễn Lâm Thanh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam cho biết, dù mới tạo hashtag hưởng ứng cuộc thi trong những ngày gần đây, đến thời điểm họp báo đã có hơn 6.000 nội dung trên nền tảng TikTok tham gia.

Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam Nguyễn Lâm Thanh phát biểu tại buổi họp báo.

Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027. Thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn tôn vinh các giá trị văn hóa Việt Nam tại TP.HCM, phản ánh vẻ đẹp văn hóa truyền thống, đời sống, con người, lịch sử và bản sắc văn hóa trong nhịp sống đô thị.

Các tác phẩm dự thi cũng là dịp giới thiệu hình ảnh thành phố năng động, nghĩa tình, sáng tạo và hội nhập bằng những sản phẩm truyền thông tích cực, hiện đại; đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ chia sẻ những câu chuyện, hình ảnh đẹp, góp phần xây dựng môi trường truyền thông số văn minh, có trách nhiệm.

Trong khuôn khổ tuần lễ, không gian trưng bày và trải nghiệm công nghệ số sẽ được tổ chức trong hai ngày 13 và 14/11 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Người dân và du khách có cơ hội tìm hiểu hoạt động của các nền tảng TikTok, YouTube, Meta và các đơn vị MCN; trải nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), phòng thu trực tiếp và các hoạt động tương tác trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, sáng 14/11, tại Khách sạn Rex Sài Gòn sẽ diễn ra tọa đàm đối thoại giữa lãnh đạo TP.HCM với doanh nghiệp và cộng đồng nhà sáng tạo nội dung số, chủ đề “Khơi thông điểm nghẽn cho doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung số”.

Đại diện KOL chia sẻ tại buổi họp báo.

Tọa đàm tập trung trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sáng tạo nội dung số, qua đó tăng cường đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, nền tảng công nghệ và cộng đồng sáng tạo.

Chiều cùng ngày, hội thảo và hoạt động đào tạo chuyên môn sẽ được tổ chức với các nội dung về kiến thức pháp luật đối với nội dung số, chuẩn mực văn hóa, đạo đức và trách nhiệm trên môi trường mạng; kỹ năng sản xuất nội dung và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Thông qua chuỗi hoạt động, TP.HCM kỳ vọng kết nối các nguồn lực sáng tạo, khuyến khích sản xuất nội dung có giá trị, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố và lan tỏa những thông điệp tích cực đến người dân, du khách trong nước và quốc tế.